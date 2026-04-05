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Renault R19 16s

Le plaisir éternel de revoir de vieilles vidéos des sportives d’antan, notées par les journalistes au format « VHS »

Dans Rétro / Autres actu rétro

Cédric Pinatel

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Il serait absolument impossible de faire le même genre de chose aujourd’hui : les voitures sportives présentes dans la vidéo, encore abordables à l’époque de cet événement culte, n’existent tout simplement plus sur le marché actuel.

Le plaisir éternel de revoir de vieilles vidéos des sportives d’antan, notées par les journalistes au format « VHS »
Une Renault 19 "16 soupapes" en plein freinage.

Chaque année, les plus grandes rédactions automobiles continuent d’organiser leurs événements pour élire les meilleures voitures de l’année. A la fin de l’année 2025, d’ailleurs, Caradisiac s’est à nouveau invité à l’élection de la Sportive de l’année du Magazine Motorsport pour désigner la meilleure nouveauté sportive du marché. C’est la Porsche 911 GT3 qui l’a emporté.

Cette tradition de la « sportive de l’année » doit beaucoup à « la sportive Échappement », une élection organisée pour la première fois en 1982 par le magazine créé par le groupe de presse Hommell aux grandes heures de la presse écrite. En ce temps-là, le marché automobile regorgeait de voitures sportives abordables pour le grand public. Il était donc facile de rassembler chaque année une bonne dizaine de nouveautés du marché pour les tester sur route et sur circuit.

Plaisir nostalgique

Quand on aime l’automobile sportive et qu’on éprouve de la nostalgie pour le temps où les voitures n’avaient pas à respecter autant de normes et de pénalités fiscales, visionner une vidéo comme celle-ci-dessous procure un bonheur fou.

Ici, c’est l’élection de la Sportive Echappement 1990 qui avait été intégralement filmée avec les moyens (et la musique) de l’époque. Cette année-là, des machines comme la Renault 19 « 16 soupapes », l’Audi S2, la Volkswagen Golf GTI de seconde génération, l’Opel Calibra, la Toyota Celica de cinquième génération, la MR-2, la première Mazda MX-5, la Honda CR-X, la Ford Fiesta XR2 ou encore la Mazda 323 GTX se confrontaient aux mains des journalistes et du pilote essayeur du magazine.

Victoire de la Sierra Cosworth

C’est la Ford Sierra Cosworth qui a remporté cette élection, juste devant la surprenante Audi S2. Les phares jaunes, la musique délicieusement kitsch, les plans des voitures à l’attaque totale… tout cela fait presque frissonner ! Hélas, aujourd’hui, quasiment tous ces genres de voitures ont disparu. On prend beaucoup de plaisir à classer les meilleures sportives d’exception sur l’élection de Motorsport, mais la plupart des modèles actuels sont absolument intouchables pour le grand public.

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