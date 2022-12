Le prix des occasions ne cesse de grimper

La nouvelle édition du baromètre AutoScout24 confirme que l’accalmie n’est toujours pas de mise en ce qui concerne le prix des voitures d’occasion. En octobre, la hausse a été de 1,7 %, ce qui représente un bond de 14,7 % depuis le début de l’année. Concrètement, cela signifie qu’un modèle X qui se vendait, pour un âge et un kilométrage donné, pour 10 000 € en septembre 2022 valait 10 170 € le mois dernier. Plus impressionnant, un modèle Y, toujours à âge et kilométrage identique, qui valait 10 000 € en décembre 2021 s’échangeait, en octobre, contre 11 470 €.

AutoScout24 s’est également penché sur les annonces de voitures électriques. Il y apparaît que la Renault Zoé est toujours le modèle le plus proposé, ce qui est logique puisque sa carrière a débuté il y a une décennie. À la deuxième place, la Peugeot e-208 cède sa médaille d’argent à la Tesla Model 3. La part des électriques dans le nombre global des annonces reste toutefois minime, puisqu’elle n’est que de 2,4 %. De plus, un tiers de ces autos ont moins d’un an et leurs prix de vente sont donc élevés. Il faut donc davantage y voir une alternative pour les acheteurs de neufs que les délais de livraison à rallonge rebutent plutôt qu’une offre qui fera basculer les véritables acheteurs d’occasion vers cette technologie.