Le prix du stationnement a grimpé de 4%

Le baromètre Yespark révèle que le prix moyen d’une place de stationnement a augmenté de +4% entre 2021 et 2022, passant ainsi de 59€ à 61€. Les 3 villes où le stationnement est le plus cher en 2022 sont Paris (118€ en moyenne), Nice (101,9€) et Marseille (93,9€), nouvelle au classement. “Ces disparités s’expliquent en partie par les politiques des villes. De nombreuses agglomérations font le choix de libérer l’espace public au profit des pistes cyclables et aux zones piétonnes ce qui entraîne une réduction des places de stationnement. In fine, l’offre de places en ville se réduisant, les prix du stationnement dans les parkings augmentent.”, explique Charles Pfister, cofondateur de Yespark.

C’est dans la région PACA que le stationnement coûte le plus cher (83,04 €), suivi de l’Occitanie (72,21 €), de l’Auvergne-Rhône-Alpes (68,22 €), puis de la Nouvelle-Aquitaine (57,56 €). « Depuis la crise sanitaire, les Français sont très enclins à déménager : c’est le cas de nombreux Franciliens par exemple, qui décident de rejoindre des villes moyennes. Ces déplacements en régions contribuent à l’augmentation du prix du stationnement, particulièrement dans le Sud » analyse Yespark.

Basée sur les 60 000 places et 2 500 parkings commercialisés par Yespark à travers la France, l’étude se penche sur les prix par villes, par régions mais aussi par type de places (voiture, deux-roues motorisés) ce qui explique certains écarts.

Ainsi, une place pour voiture (61 € par mois en moyenne) est deux fois plus onéreuse qu’une place pour deux-roues (31 €) mais la situation évolue car de plus en plus de villes ont pris la décision de rendre payant le stationnement pour les deux roues. C’est à Strasbourg que les places pour ceux-ci sont les plus chères (76€). Enfin, les rares places de stationnement équipées de bornes électriques sont très convoitées. A date, le prix moyen d’une place équipée de ce type de borne revient donc à 93€ par mois.