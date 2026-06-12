La livraison d’un véhicule, se transforme parfois en instant critique. Censée sceller une relation de confiance, l’opération vire parfois au casse-tête pour les géants de la location longue durée (LLD).

Selon les dernières données du syndicat professionnel Sesamlld, la location longue durée représente 30 % du marché automobile français et 60 % du marché des flottes d’entreprises. Pourtant l’acheminement des véhicules aux clients pose encore de sérieux problèmes.

Une enquête de l’institut Centro Studi fleet & mobility auprès de 120 professionnels du secteur dévoile comment l’externalisation de la logistique (garages, préparateurs, convoyeurs) morcelle le processus de livraisons au point que le loueur se retrouve dépossédé de sa propre prestation.

Des millions d’euros évaporés

Pour les leasers, chaque jour d’attente est une hémorragie financière. En LLD, le paiement des loyers se déclenche au moment où l’utilisateur signe le bon de livraison. Une voiture « fantôme » qui dort sur un parking représente un manque à gagner de 20 à 30 euros journalier. Rapportées à une flotte de milliers d’unités, les pertes latentes se chiffrent en millions d’euros.

Pour reprendre la main les loueurs misent sur une parade technologique de type Vehicle delivery monitoring. Le croisement automatique des données de gestion administrative du leaser avec les plus physiques réelles émis par les puces GPS et les capteurs nativement connectés aux ordinateurs de bords des véhicules permet de savoir où en est le véhicule. Une IA agentique (agent virtuel) surveille la cohérence des données. Si le système informatique indique que la voiture est en cours de préparation à Lyon, alors que les capteurs internes indiquent sa présence sur un parking à Marseille depuis 24 h, l’agent virtuel alerte les équipes du loueur et relance automatiquement le prestataire concerné.

Un gain de temps et de sécurité

Cela permet également de repérer les situations juridiquement à risque comme celui d’un véhicule déclaré administrativement en attente, alors que les données le révèlent sur la route, mettant le loueur en situation d’éventuel défaut d’assurance.

L’automatisation de la vérification des documents (à l’usine, sur le camion, au lavage ou à la livraison) l’IA promet d’accélérer l’activation des contrats de location. Un gain de temps pour les loueurs et les clients.