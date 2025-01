Le retour en force de Stellantis dans un salon automobile

Le départ de Carlos Tavares en décembre dernier a abouti à un remaniement des équipes dirigeantes du géant industriel. En attendant la nomination d’un successeur, c’est l’italien John Elkan, l’ancien boss de FCA (Fiat Chrysler Automotive) qui assure l’intérim à présidence de Stellantis.

Le comité exécutif, lui a été remanié et compte parmi ses membres trois hommes clés, à la tête des trois plus principaux marchés mondiaux. En Europe, cette tâche a été confiée au Français Jean Philippe Imparato qui considère comme essentiel la présence du groupe au Salon de Bruxelles.

En effet, l’évènement belge marque le retour en force Stellantis venu avec 12 de ses marques et au total une cinquantaine de modèles. Peugeot, Citroën, DS, Abarth, Alfa Romeo, Fiat et Fiat professionnal, Jeep, Lancia, Leapmotor, Opel et Stellantis Pro. Caradisiac vous propose un petit tour d'horizon des principales nouveautés présentées en Belgique.