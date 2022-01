Le salon automobile de Lyon confirmé pour avril

Décalé une première fois en raison du contexte sanitaire, le Salon de Lyon aura bien lieu du 7 au 11 avril 2022 (il se déroule normalement fin septembre les années impaires). L'événement lyonnais devrait profiter d'une amélioration de la situation, l'énorme vague de cas créée par le variant Omicron approchant de son pic.

Et mine de rien, ce sera le premier grand rendez-vous du genre en 2022 en Europe de l'Ouest, après les annulations des salons de Bruxelles et de Genève. Lyon devrait donc faire le plein de nouveautés ! Les organisateurs ont d'ailleurs fait savoir que 90 % des marques ont confirmé leur présence. Il faut dire que c'est un salon incontournable pour elles, car très porté sur la vente.

L'organisateur a aussi mis en place une formule économique pour les marques, avec une exposition volontairement simple. Pas de stand qui en met plein la vue, priorité aux véhicules, que l'on peut découvrir en intérieur et essayer facilement à l'extérieur. Ce sera ainsi l'occasion de trouver au même endroit les dernières nouveautés françaises, comme le Citroën C5 Aircross restylé et la Renault Mégane électrique. On espère aussi assister à des avant-premières européennes, voire mondiales !

Un nouvel espace dédié aux véhicules d'occasion sera aussi ouvert. Les organisateurs n'oublient pas la passion de l'automobile, avec des expositions de véhicules anciens ou de modèles de compétition, ainsi que des démonstrations et animations.