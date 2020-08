Le SEMA Show 2020 annulé à cause du coronavirus

Gros retournement de situation pour le SEMA Show 2020. Le salon de la préparation confirmé à plusieurs reprises par ses organisateurs il y a quelques semaines est finalement annulé à cause du coronavirus. Une triste nouvelle annoncée par les responsables de l'événement via le site internet officiel et des publications sur les réseaux sociaux.

Une décision peu surprenante compte tenu de la situation outre-Atlantique. Les États-Unis ont en effet enregistré très exactement ces dernières 24 heures d'après l'université de Johns Hopkins en charge de cette mission la bagatelle de 1262 décès liés au coronavirus. Ce chiffre porte le total du nombre de morts à 158 000 chez l'Oncle Sam.

L'équipe de l'organisation du SEMA Show promet néanmoins de ne pas se laisser abattre. Les responsables de l'événement ont en effet déclaré que : "les résultats de plusieurs études récentes montrent que le public s'intéressera malgré ces circonstances particulières aux présentations en ligne. Nous travaillons avec nos partenaires pour trouver les meilleures solutions". Le SEMA Show devait initialement ouvrir ses portes à Las Vegas du 3 au 6 novembre 2020.