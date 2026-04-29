Le 15 avril dernier, un piratage de grande ampleur a été détecté par les services informatiques du site de France Titres (anciennement « ANTS »), ce portail qui permet de réaliser toutes les démarches en ligne pour les certificats d’immatriculation de son véhicule mais aussi du permis de conduire, du passeport et de la carte d’identité nationale.

Le site a été fermé à la suite de ce piratage, rendu inaccessible depuis le 24 avril dernier dans la soirée. Il reste toujours indisponible actuellement, le site affichant toujours le message suivant « L’accès à votre compte est momentanément indisponible. L’ANTS poursuit les mesures de renforcement de sécurité de son portail. Tous les moyens sont mis en œuvre pour que cette opération soit effectuée dans les meilleurs délais ». Il n’est donc toujours pas possible, ce matin, de réaliser des démarches sur le site France Titres servant à produire les documents officiels dont l’immatriculation des véhicules et le permis de conduire.

11,7 millions de données récupérées frauduleusement

Comme indiqué par le ministère de l’Intérieur, pas moins de 11,7 comptes enregistrés sur le site de France Titres ont été touchés par cet acte de piratage, avec des données récupérées telles que le nom, le prénom, l’adresse postale ou encore le numéro de téléphone.

En ce moment même, le site internet de France Titres est en maintenance pour renforcer sa sécurité et comprendre comment les pirates ont réussi à y pénétrer. Pour l’instant, personne n’a pu nous dire quand ces services en ligne redeviendront enfin disponibles.

On ne peut plus s’inscrire aux épreuves du permis

Ce piratage aura une conséquence fâcheuse pour certains élèves désireux de suivre leur apprentissage du permis de conduire : « Pendant la période de maintenance du portail « usager » de l’ANTS, les inscriptions aux épreuves théorique et pratique du permis de conduire, qui nécessitent l’attribution d’un n° NEPH (numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé), ne peuvent pas être effectuées », est-il précisé par le ministère de l’Intérieur.

Quant aux nouveaux lauréats qui ne peuvent pas entreprendre la démarche de création de leur permis de conduire définitif, ils vont eux aussi devoir patienter : « Les personnes ayant réussi l’examen du permis de conduire et qui n’ont pas encore initié une demande de titre de permis de conduire avant la fermeture pour maintenance des démarches en ligne, doivent alors conserver, à titre de justificatif, le certificat d’examen du permis de conduire (CEPC) dont la validité est de 4 mois ainsi que l’attestation de droits à conduire téléchargeable en ligne, sur le site Mes points permis de conduire », est-il indiqué.

Attention aux arnaques

Comme à chaque fois que des données de ce genre fuitent, elles pourront ensuite être exploitées par des personnes malveillantes. Leur but ? Vous contacter par téléphone, message ou courrier électronique en imminant des correspondances d’organismes officiels ou de sociétés privées, paraissant plus crédibles lorsque des informations personnelles (noms, téléphone etc.) sont glissées dans les éléments.

Notez que comme le rapportent notamment les journalistes de Radio France, France Titres a bien émis des courriers électroniques à l’attention d’au moins certaines personnes concernées par ce piratage, titré « Incident de sécurité ».

Le courrier électronique en question invite à la prudence et précise qu’il n’y a « aucune démarche à accomplir ». De manière générale, lorsqu’un courrier invite à cliquer sur un lien (en particulier au sujet de cette fuite), c’est généralement le genre d’élément qui doit inciter à faire particulièrement attention. Surtout que les tentatives de ce genre, visant le plus souvent à récupérer des données bancaires, paraissent parfois de plus en plus crédibles et bien faites.