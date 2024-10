Le THK LSR-05, un SUV au nom de mot de passe crypté au Mondial de Paris 2024

THK ne désigne pas une technologie de son cinématographique mais plutôt un grand groupe japonais spécialisé dans les systèmes d’automatisation et les machines utilisées dans les usines, en plus de jouer les bureaux d’étude pour l’industrie automobile et de fabriquer des pièces détachées.

C’est précisément pour faire la démonstration de son expertise en matière de conception de pièces automobiles que l’entreprise a décidé de concevoir une vraie voiture entière, d’abord révélée à l’occasion du salon de Tokyo 2023. Elle prend la forme d’un très gros SUV électrique, arborant un profil façon coupé avec deux portes à ouverture antagoniste (et un volant installé à droite, comme on fait au Japon) dont le nom est particulièrement compliqué : LSR-05.

Dessinée par la société SN Design Platform spécialisée dans la réalisation de concept-cars, l’auto joue les véhicules haut de gamme mais ne paraît pas spécialement inspirée.

L’instant Caradisiac

Comme l’a très justement remarqué notre vidéaste Alain Dalbera, le parterre du stand THK et l’organisation de son espace au Mondial de l’automobile 2024 rappellent fortement ceux de la marque Hopium il y a deux ans.