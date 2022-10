En direct du Mondial 2022 - Hopium Machina Vision : spectaculaire

Dans un salon majoritairement dominé par les SUV, Hopium détonne avec un concept de grande berline sportive. Dès les premières minutes, le regard est captivé par les lignes très fluides de cette imposante berline mesurant 4,90 m de long et 2 m de large. De profil, le coup de crayon semble particulièrement naturel avec très peu d'aspérités. Certains diront qu'elle a des faux airs d'Aston Martin Rapide ou même de Tesla Model S, une chose est sûre, le design fait l'unanimité, sur ce que nous avons pu entendre auprès du public. Petite particularité avec un bouclier avant actif composé de prises d'air qui s'ouvre ou s'obstrue suivant la situation. La signature lumineuse est particulièrement travaillée que ce soit à l'avant ou à l'arrière.

L'habitacle fait pour sa part la part belle à la technologie avec un immense écran qui court sur toute la largeur de la planche de bord. Il se dirige par l'intermédiaire grâce à la console haptique, qui permet de naviguer dans les menus principaux et contrôler les paramètres par l'intermédiaire d'une console haptique, qui permet de naviguer dans les menus principaux et contrôler les paramètres. Pouvant accueillir 4 passagers, la Machina dispose d'un pavillon qui est possible d'opacifier d'un simple geste.

Comme la Toyota Mirai, cette Hopium est alimentée par de l'hydrogène, qui alimente un moteur de 500 ch permettant de disposer d'une autonomie de 1 000 km avec une vitesse de pointe de 230 km/h.

Définitif à près de 95 %, ce concept devrait aboutir sur une version de série prévue pour être commercialisée fin 2025. Son prix de vente devrait avoisiner les 120 000 €, mais il est d'ores et déjà possible de la réserver contre 656 €. Cette Hopium devrait être fabriquée en France et plus précisément en Normandie dans les environs de Vernon.

