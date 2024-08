Le (triste) dernier épisode de The Grand Tour avec Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May

S’il ne fallait citer qu’une seule personnalité de l’univers des médias automobile dans le monde (et qu’on n’a pas le droit de donner le nom de Stéphane Schlesinger), ce serait forcément la tête grimaçante de Jeremy Clarkson qui vous viendrait à l’esprit en premier.

Présentateur anglais dont le talent dépasse largement le cadre l’automobile, Jeremy Clarkson a en effet consitué un trio d’amis dont les aventures télévisées font le bonheur des fans depuis le tout début des années 2000. D’abord sur la chaîne anglaise BBC via l’émission Top Gear, puis sur la plateforme Amazon Prime Video depuis que Clarkson s’est fait virer à cause de son comportement exécrable sur les tournages.

La fin, c’est maintenant

Mais après d’innombrables saisons passées ensemble et alors que leur état de santé commence à devenir incompatible avec la folie de leurs pérégrinations et l’intensité de leurs tournages, les trois personnes les plus connues de la planète des médias automobiles vont se séparer. L’ultime épisode de The Grand Tour, qui se passera au Zimbabwe avec trois vieilles autos préparées comme à leur habitude, sera diffusé le 13 septembre prochain.

Après ça, chacun continuera son chemin de son côté. Il faut dire que Jeremy Clarkson passe désormais tout son temps au tournage de son émission « Clarkson Farm » le montrant gérer son exploitation agricole anglaise, qui génère une audience encore meilleure. Richard Hammond et James May ont aux aussi des projets différents. Après leur « disparition », vers qui faudra-t-il se tourner pour frissonner en regardant un programme automobile ?