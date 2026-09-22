Dans un contexte où le prix des carburants ne cesse d’augmenter et où toute la filière de la distribution des produits pétroliers se retrouve en tension, le gouvernement français essaie d’aménager des solutions pour éviter des problèmes d’approvisionnement.

Ce mardi, décision a été prise d’autoriser à titre exceptionnel les distributeurs de carburant à vendre du diesel de « qualité d’été » jusqu’au 15 novembre au lieu du 1er novembre comme c’est traditionnellement le cas. Dans l’éventualité où ces derniers auraient du mal à constituer leurs stocks de diesel de « qualité d’hiver », ou que les tensions actuelles sur ce carburant ne le rendent encore plus cher, cette mesure permet d’assurer l’approvisionnement aux pompes pour les semaines à venir.

Quelle différence entre le diesel d’été et celui d’hiver ?

Quelle différence entre ce diesel de qualité d’été et celui de l’hiver ? Plus sensible aux variations extrêmes de température que l’essence, le gazole a tendance à s’épaissir (avant de carrément geler) lorsque la température commence à devenir très basse. Le diesel de « qualité d’été » possède une température limite de filtrabilité fixée à 0 degré. Concrètement, il peut commencer à contenir de petits cristaux à des températures contenues entre -5 et -10 degrés et se figer totalement à partir de -15 degrés, empêchant le véhicule de démarrer.

Le diesel de « qualité d’hiver », lui, possède une limite de filtrabilité fixée à -15 degrés. Il peut commencer à changer de consistance à partir de cette température et son utilisation devient problématique sous les -20 degrés.

Les distributeurs devront informer les clients

L’arrêté pris par le gouvernement précise pour cette raison que les distributeurs choisissant de continuer à fournir du diesel d’été dans leurs stations devront informer les consommateurs et « assumer l’entière responsabilité de tout problème pouvant survenir lors de l’utilisation de ce gazole ». Concrètement si vous vivez dans une zone froide et que vous prévoyez de ne pas vider tout de suite votre réservoir après avoir fait le plein de gazole « d’été », il y aura ainsi un risque de dysfonctionnement du véhicule en cas de températures très négatives. Il n’y a en revanche pas de possibilité d’abimer la mécanique de sa voiture, au-delà de ce problème de ne pas pouvoir démarrer quand il fait trop froid (ou de faire caler le moteur).

A noter que dans certaines régions de France exposées à des périodes de grand froid, on trouve aussi l’hiver du diesel « grand froid » dont la température limite de filtrabilité est encore plus basse.