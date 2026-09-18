Sur Facebook, les fake news avec les gendarmes semblent toujours faire recette

On en parlait déjà il y a quelques mois sur Caradisiac : à l’époque, une publication montrait sur Facebook des gendarmes procédant au contrôle d’une Tesla Model 3 blanche. La voiture électrique américaine possédait dans le coffre un groupe électrogène, directement branché sur la prise de recharge de la voiture. Son propriétaire faisait ainsi fonctionner le groupe électrogène pendant qu’il roulait pour la recharger en même temps.

Tout était évidemment faux : il n’est techniquement pas possible de recharger sa voiture électrique pendant qu’elle roule de cette façon. Et cette scène n’avait en réalité jamais eu lieu, se limitant à une fausse image générée via l’intelligence artificielle et à un texte fantaisiste l’accompagnant.

Méfiez-vous de ce genre de pages

La publication se trouvait sur la page Facebook « Dashcam France », qui relaie quotidiennement des histoires de ce genre. Avec à chaque fois, le même genre d’image fausse réalisée par l’intelligence artificielle montrant des gendarmes qui contrôlent ou arrêtent un ou plusieurs automobilistes.

Comme vous pouvez le voir dans l’histoire rapportée ci-dessous, montrant une Renault Clio RS de troisième génération et une Peugeot 206 RC, ces pages continuent de publier de tels contenus totalement inventés. Ils racontent régulièrement des histoires en faisant croire qu’elles sont réelles, dans le but de produire des contenus générant beaucoup d’audience et de réactions.

Grâce à leur audience et leur nombre, ces publications doivent permettre à leurs auteurs de gagner de l’argent (rémunérés directement par les plateformes comme Facebook). Car oui, ces plateformes prennent rarement le temps de vérifier l’authenticité des contenus publiés et il n’est pas rare d’avoir affaire à des arnaques. Bref, attention à ce genre de faux contenu (on pourrait aussi citer la page de « CamRoute France » qui apparaît régulièrement dans les fils d’actualité de Facebook avec de fausses publications de ce genre).