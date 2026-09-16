Comment Renault place la sécurité au cœur de ses véhicules

Cette semaine, une table ronde sur la sécurité routière, rassemblant des représentants de Renault Group, des pompiers et des experts de la sécurité, a permis d’échanger notamment sur la problématique de la réduction des accidents routiers, les moyens de les éviter et la manière de faciliter l’intervention des secours.

Pour Renault Group, cette question est devenue un enjeu majeur depuis plusieurs décennies : « Ce sujet de la sécurité routière est extrêmement important pour Renault, et je dirais qu’il est quasiment dans l’ADN de l’entreprise. Ça fait des dizaines et des dizaines d’années que ce sujet est au cœur de la conception de nos voitures », a déclaré Patrick Bastard, directeur Technologies et Réglementations.

Mieux protéger les occupants au fil du temps

Historiquement, les premiers efforts de Renault Group dans le domaine de la sécurité routière portaient sur les voitures elles-mêmes afin de limiter l’impact des accidents, d’abord sur les occupants du véhicule, puis sur les usagers vulnérables, qui ne se trouvent pas à l’intérieur de la voiture. Cette philosophie a poussé le constructeur à faire évoluer la conception de ses véhicules afin de mieux limiter les conséquences des accidents.

Mais au fil des années, la philosophie de Renault Group a évolué et a amené le constructeur à travailler sur « comment éviter les accidents », le poussant à développer des technologies telles que le freinage d’urgence ou encore les différentes aides à la conduite désormais introduites dans ses véhicules.

Toutes ces innovations ont permis à Renault Group de distinguer trois grandes étapes dans la conception des véhicules autour de la sécurité routière : éviter l’accident, limiter ses conséquences et faciliter l’intervention des secours.

Pour cela, depuis 1970, plus de 2 000 brevets auraient été déposés par le constructeur autour de ces différents sujets. Renault Group a également développé une nouvelle façon de réaliser les tests de sécurité grâce au numérique. En effet, de moins en moins de tests sont réalisés uniquement de manière physique, puisque le constructeur utilise désormais la simulation en 3D, permettant aux ingénieurs d’avoir « une excellente compréhension de ce qui se passe », a déclaré Patrick Bastard.

Par ailleurs, la sécurité est présente au cœur des 48 domaines d’expertise de l’entreprise, puisque neuf d’entre eux sont directement en première ligne sur ce sujet primordial pour le groupe Renault.

Un partenariat clé dans la sécurité des automobilistes

Comme a pu le souligner Patrick Bastard lors de la table ronde, « la moindre minute gagnée dans la phase d’intervention des secours après un accident peut être absolument vitale au sens propre ». C’est pour cette raison qu’un partenariat a été mis en place entre Renault Group et les sapeurs-pompiers, dans le but de faciliter l’intervention des secours après un accident. Les retours d’expérience de ces derniers permettent notamment aux ingénieurs du constructeur d’adapter les innovations techniques et technologiques aux besoins des pompiers.

Un partenariat d’une importance primordiale pour les soldats du feu, puisque les nouveaux véhicules nécessitent davantage de technicité lors des interventions, du fait de l’évolution des typologies d’accidents. Malgré un nombre d’interventions routières qui reste relativement constant, les pompiers sont désormais confrontés à des véhicules et des situations nécessitant une expertise toujours plus poussée, a expliqué Guillaume Turci, représentant des sapeurs-pompiers auprès du ministère de l’Intérieur.