Les 75 ans d'Abarth fêtés à Turin

Pendant trois mois, le Heritage Hub du groupe Fiat célèbre les 75 ans de la firme Abarth. Cet espace, situé à proximité des anciennes usines de Mirafiori, dans l’agglomération de Turin, est dévolu à la défense et à l’illustration du patrimoine de Fiat et de ses marques affiliées, Lancia et Abarth.

Plusieurs modèles de la marque défilent sur un tapis rouge, de la petite bombe qu’était la 850 TC, dérivée de la Fiat 600, à la barquette 1000 SP, en passant par les stars du championnat du monde des rallyes, les 124 et 131.

Carlo Abarth a fondé la marque portant son nom le 15 avril 1949. Autrichien d’origine, pilote officiel chez DKW (pour les motos), Carlo Abarth s’est installé en Italie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il travailla pour Ferry Porsche qui lui accorda une concession et par ce biais il se rapprocha de la firme Cisitalia qui avait récupéré auprès du bureau d’études autrichien un ambitieux projet de monoplace à moteur central.

Carlo Abarth est devenu le directeur sportif de Cisitalia qui avait l’ambition de commercialiser des voitures de grand tourisme et de compétition. Mais très vite, la firme trop ambitieuse a dû fermer ses portes.

Carlo Abarth fut contraint de quitter Cisitalia et reçut cinq voitures en guise d’indemnité. Il élabora ses premières réalisations en prenant pour base une Cisitalia, mais son activité principale reposait sur la fabrication d’accessoires pour les automobiles de grande diffusion : des systèmes de changement de vitesse au volant, des collecteurs d’admission ou des pots d’échappement.

La première véritable Abarth apparut en avril 1950 et c’est en se focalisant sur les mécaniques Fiat qu’Abarth prit son envol.

D’emblée, Carlo Abarth pressentit le potentiel de la Fiat 600 lancée en 1955, il s’en empara pour l’améliorer, la sublimer, la métamorphoser, la transfigurer…

À l’occasion des 75 ans d’Abarth, Roberto Giolito, ancien designer responsable de l’actuelle Fiat 500 et actuel patron du Hub, a finalisé un projet né en 2009 : une interprétation moderne de la 1000 SP basée sur la mécanique de l’Alfa Romeo 4C.

Avec un moteur thermique de 1,7 litre délivrant 240 ch et placé au centre. C’était il y a des lustres avant l’ère de l’électricité…