Les applications d’aides à la conduite peuvent sauver vos points de permis

La flambée du prix des carburants ne semble pas avoir d’impact sur l’utilisation de votre voiture, du moins au global. En mars dernier, les livraisons de carburants routiers n’ont pas baissé. Elles ont même progressé de 1,1 % d’après les chiffres publiés par la fédération des industries pétrolières Ufip Énergies et Mobilités.

Il apparaît également que les Français se sont un peu relâchés dans le comportement… Le bilan de la sécurité routière permettra, ou non, de le confirmer. À ce sujet, 1,2 million de contraventions pour excès de vitesse sont attendues pour ce seul mois de mai, en raison notamment des nombreux ponts.

Pourtant, de nombreuses applications rappellent les limitations de vitesse et la vitesse à laquelle vous roulez. D’ailleurs, Coyote précise que 87 % de leurs utilisateurs affirment être moins verbalisés depuis qu’ils utilisent cette application. Il faut dire que la vitesse est une des spécialités de Coyote.

D’ailleurs, elle propose d’utiliser gratuitement le service Premium pendant deux mois, une offre valable du 16 avril au 17 mai. Elle est limitée à une seule utilisation par compte et sera ensuite facturée 14,99 € par mois ou 149,99 € pour une année. Il est aussi possible de résilier au plus tard deux jours avant la fin du 2e mois offert. Le service Premium permet notamment de l’accès à Android Auto et CarPlay. Cela ne coûte rien d’essayer et préserver ses points pendant les longs week-ends de mai.