Les bilans 2024 - Cédric Pinatel : "rouler en Fiat Tipo mais continuer de rêver"

-Ma voiture coup de cœur

Personne n’en parle et ça me désole. Nous sommes en 2024, les petites GTI thermiques abordables n’existent plus, les nouvelles citadines sportives électriques coûtent une fortune, les normes légales et sociétales rendent la commercialisation (et la passion) des voitures plaisir quasiment impossible mais un préparateur allemand vient de réussir à homologuer une GT2 de course sur la route dans toute l’Union européenne avec un V10 atmo’ quasiment libre et des flaps aérodynamiques sur le bouclier avant. Si j’avais 8 ans cette année et que je découvrais l’Abt XGT, je deviendrai sûrement passionné d’automobile comme quand j’ai vu pour la première fois des images de Lamborghini Diablo ou de Ferrari F40. Je sais bien qu’on parle d’une voiture à plus de 600 000€ réservée à ceux qui peuvent se payer des jets privés mais ce sont des autos comme ça qui permettent de continuer à rêver de machines d’exception en s'évandant de la routine. Dans mon cas, en tout cas, ce sont elles qui me font me lever le matin avec un but dans la vie.

-La voiture qui t’a déçu

Comme mes collègues, je me fais souvent traiter de suppôt du lobby pétrolier quand je critique les défauts des voitures électriques tout en étant pourtant admiratif des qualités de certaines d’entre elles. En 2024, année où le marché automobile compte enfin des citadines « zéro émission » au prix acceptable (Citroën ë-C3 en tête), je me suis pris à croire qu’on était arrivé au moment où une voiture électrique au budget de citadine pouvait servir d'unique véhicule (comme la vieille Renault Clio qui m’amenait au ski avec mes amis juste après le bac). Hélas, notre voyage récent avec la nouvelle citadine à brancher de la marque aux chevrons m’a rappelé à quel point les longs trajets restent compliqués avec de petites batteries. Quel dommage avec des autos aux qualités par ailleurs remarquables (l’habitabilité, le confort et même le style de la ë-C3 me plaisent beaucoup et la R5 est superbe) ! Je pense cependant qu’on finira par arriver à de vraies citadines électriques polyvalentes d’ici quelques années lorsque la technologie de batterie aura encore progressé. Mais quand ?

-Le modèle 2025 que tu attends avec impatience

Je suis curieux de voir ce que va donner la Fiat Grande Panda. Avec un moteur essence de 100 chevaux, un design assez fort et une addition de moins de 20 000€ à équipement correct, peut-être que ça peut devenir un véhicule populaire incontournable au même titre que l’ancienne 500 ? A condition que le moteur n’explose pas et que l’auto ne souffre pas de bugs à répétition, évidemment…

-Dans l’actualité auto, qu’est-ce que t’a le plus agacé ?

Cette hausse continue du monstrueux malus écologique français et des obligations européennes liés aux quotas de CO2, qui conduit les constructeurs automobiles à fabriquer des autos hybrides équipées de batteries gigantesques en plus de leur moteur thermique et à renoncer totalement aux voitures légères et simples, c’est un cancer terrible. Je me demande d’ailleurs comment la réglementation européenne va évoluer jusqu’en 2035 dans le contexte actuel.

-Anne Hidalgo va partir : ton commentaire…

L’idée de rouler en voiture dans Paris me paraît de toute façon masochiste depuis des décennies et vu depuis Marseille, la possibilité de se déplacer exclusivement en transports en commun dans une grande ville débarrassée de son trafic bruyant semble même enviable. Pour le reste évidemment c’est une autre histoire, mais je n’y connais pas grand-chose.

-Le départ de Tavares : dommage ou tant mieux ?

On ne saura donc jamais si la vision de Carlos Tavares de la gestion d’un grand groupe automobile était viable à long terme. Au vu des développements cette année rien n’est moins sûr mais là encore, donner son avis sur des sujets aussi techniques et pointus sans une expertise solide me paraît aussi pertinent que de discuter de géopolitique internationale accoudé à un bar PMU en sirotant des pastis avec les poivrots du quartier. Cela dit, la vie serait vite ennuyeuse si on arrêtait de boire en refaisant le monde tout en mangeant des cacahuètes.

Quand passeras-tu à l'électrique ?

J’aurais bien envie de m’acheter un vieux Renault Twizy pour me garer n’importe où dans Marseille. Mais plus généralement, je n’ai aucune intention d’acquérir une voiture neuve électrique ou pas. Les journalistes automobiles sont les cordonniers les plus mal chaussés de la planète.

Mon souhait auto pour 2025

Je rêve d’une année 2025 bourrée de nouveautés populaires au positionnement cohérent. La Fiat Tipo récemment revenue en France dans sa version diesel, d’ailleurs, me paraît extraordinairement intéressante dans le contexte actuel avec ses qualités de compacte familiale et son addition de Dacia. Je me demande même si ce n’est pas la voiture idéale sur le plan du rapport prix-prestations alors que je m’apprête à en récupérer une pour vérifier ça. Et je veux aussi qu’on continue d'avoir des sportives merveilleuses pour rêver. Heureusement, cette race-là d’automobiles ne semble quand même pas près de s’éteindre même si elle n’est plus qu’à la portée des milliardaires…