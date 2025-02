Les fous du volant : le dessin animé qui résiste au temps

Personne ne les a oubliés. Multidiffusés depuis leur création en 1968, les voilà qui refont un tour de piste sur Prime Vidéo. Et si tout le monde se souvient du dessin animé les Fous du volant, qui a servi de fond sonore et visuel, à la cérémonie du goûter de trois générations de bambins, tout le monde se souvient également du nom des personnages. Surtout quelques habitués de Caradisiac.

Mais qu’est ce donc que ce défilé d’hurluberlus ? À l’origine de la série, on retrouve le duo de producteurs qui dominait l’univers américain du dessin animé à la télé dans les années 60 et 70 : William Hanna et Jospeph Barbera. Ils ont raté quelques années auparavant, la Panthère rose, un cartoon tiré du film éponyme de Blake Edwards, et pas question cette fois-ci de passer à côté du nouveau long-métrage du réalisateur. Il s’appelle La grande course autour du monde et peut tout à fait s'adapter en dessin animé. A condition de forcer le trait.

Satanas, Diabolo, Roc et Gravillon

Les deux compères vont le forcer énormément avec des personnages qui feront tout le sel de la série, bien au-delà des intrigues que tout le monde a oublié. À tout seigneur tout honneur, Pierre de Beau Fixe est le héros de l’affaire, suivi de près par sa dulcinée Pénélope Joli Cœur. À ce couple sans reproches, s’opposent les pires fripouilles qui soient : Satanas l’ultra bête et méchant, accompagné de son chien abruti : Diabolo. Ils sont sans morale, mais grâce à eux, qui échouent tout le temps, les gentils gagneront et l’honnêteté vaincra.

Autour de ces gentils et méchants, d’autres personnages participent à la course. On retrouve le bûcheron Rufus Larondelle, dont la voix française est celle de l’immense Jacques Balutin. Son truc ? Découper les voitures de ses adversaires à la scie circulaire. La bande d’Al Carbone en fera les frais à bord de sa Cavaillac.

Primitif et gentil

On retrouve également, sur la grille de départ, un duo de concurrents bien connu des commentateurs de Caradisiac : Roc et Gravillon dont la voix française est celle de Gérard Hernandez. Dans la série, les deux frangins se déplacent, armés d’une massue, à bord de leur cararvene ornée du chiffre 1. Mais Roc et Gravillon ne sont que les prénoms des deux frères Têtes Dures que l’on pourrait décrire comme des êtres primitifs mais gentils. Nul ne sait si celui qui se cache derrière ce pseudonyme dans nos pages est du même tonneau.