Les Français toujours méfiants face à l'électrique

En 2022, il ne s'est jamais autant vendu de véhicules électriques en France. Cela représente une progression de 25 % par rapport à 2021, toutefois il existe encore de très nombreuses réticences chez les Français.

Sur les 1 501 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans ou plus interrogées, 72 % d'entre eux s'en disent assez dépendantes, voire très dépendantes de ce modèle de déplacement. La voiture est donc essentielle pour eux. Une situation qui s'explique par trois raisons : le gain de temps, le manque d'offre de transports alternatifs, mais surtout le besoin de chacun de se sentir libre pendant le trajet.

Devant de telles habitudes et l'accroissement des ventes de véhicules électriques, on pourrait se dire que tout va bien pour ces derniers. Eh bien, ce n'est pas si simple. En effet, 65 % des sondés n'ont pas l'intention d'acheter un véhicule électrique dans les années à venir et la situation s'est même dégradée. Ainsi, en 2010, 49 % des personnes étaient favorables à l'achat d'un véhicule électrique dans les deux à trois années à venir. En 2022, ils ne sont plus que 31 %. Ces résultats sont donc à l'encontre des courants bien pensants qui circulent actuellement chez certains politiques.

Quand on regarde dans le détail les raisons de ces déclarations, on constate que 42 % des personnes interrogées estiment que le véhicule électrique est une mauvaise solution afin de lutter contre le réchauffement climatique. Les autres freins à l'achat sont connus : il s'agit des prix excessifs, du manque de borne de recharge et de l'autonomie qui reste encore insuffisante.

Contrairement à ce que certains voudraient le faire penser, le thermique a encore de beaux jours devant lui, du moins dans le cœur des automobilistes.