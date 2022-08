Les Jaguar désormais garanties 5 ans

Alors que les marques premium allemandes s’entêtent à ne garantir leurs autos durant deux années seulement, soit le minimum légal européen, Jaguar proposait, depuis de nombreuses années, un contrat de 3 ans sans supplément de prix.

Désormais, la garantie qui accompagne toutes Jaguar neuves courant durant un lustre, soit deux années supplémentaires. Pour le constructeur, c’est un moyen de faire remonter les valeurs résiduelles de sa gamme, ce qui devrait permettre de faire baisser les loyers de LOA et de LLD. C’est également une preuve de confiance en la fiabilité de ses autos, ce qui devrait séduire certains clients potentiels, encore inquiets de la réputation en la matière des voitures d’outre-Manche.

Ce qui ressemble à une bonne nouvelle fera toutefois quelques déçus : les gros rouleurs. En effet, alors que la précédente garantie de 3 ans était sans limitation de kilométrage, la nouvelle échoit automatiquement au-delà de 150 000 km. Les automobilistes qui parcourent plus de 30 000 km par an ne seront donc plus couverts avant le terme temporal annoncé.

Jaguar précise que même ses modèles à hybridation légère, hybrides rechargeables ou électriques sont touchés par cette évolution. Sachant que ces véhicules connaissent moins de pannes que la moyenne, ce choix paraît totalement évident.