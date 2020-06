Les nouveaux métiers de la voiture de collection

Le monde de l'après-vente automobile va connaître une évolution en 2020 avec l'arrivée de métiers dédiés à la voiture ancienne. Le CNPA (Conseil national des professions de l'automobile) a travaillé avec les partenaires sociaux et la FFVE (Fédération française des véhicules d'époque) pour créer deux nouveaux CQP : "Mécanicien réparateur de véhicules anciens et historiques" et "Tôlier véhicules anciens et historiques".

Les contrats de professionnalisation dureront respectivement entre 14 et 24 mois pour la mécanique et entre 12 et 18 mois pour la tôlerie. Pour la première année de mise en place, quatre établissements sont déjà prêts, avec internat (en région Occitanie, Ile-de-France, Hauts de France et Auvergne-Rhône Alpes). Cinq autres établissements rejoindront la liste l'année prochaine.

Le CNPA précise qu'il faut se renseigner "auprès de l’ANFA, et auprès de l'OPCO Mobilités pour leur financement". Ces deux métiers sont en tout cas intéressants dans un secteur en perpétuelle croissance depuis des années en France. Quelque 200 000 propriétaires d'un ou plusieurs véhicules anciens sont recensés en France, et les spécialistes de leur entretien et réparation se font parfois rares dans certaines régions.