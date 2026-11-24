Tout le monde connaît l’appétence des résidents les plus riches de Dubaï pour les voitures d’exception. Rien que sur ces trois derniers jours où une partie de la rédaction de Caradisiac se trouve dans l’Émirat pour un reportage, nous avons vu une petite dizaine de Bugatti Chiron dans les concessions bordant les grands axes de Dubaï et un nombre hallucinant de Lamborghini Aventador et autres séries limitées plus exclusives de la marque au taureau (ou de Ferrari, Pagani, Koenigsegg…).

Les supercars font partie du décor ici, à tel point que même les forces de police utilisent depuis longtemps des sportives d’exception dans leur flotte avec des exemplaires parfois hallucinants qui roulent dans leurs rues.

Le bruit, ce nouvel ennemi de la police de Dubaï

Mais comme en France ou au Royaume-Uni, les autorités de l’Émirat cherchent visiblement à tout faire désormais pour dissuader les propriétaires de ces voitures d’exception de gêner les autres résidents.

Comme le rapportent les journalistes du Khaleej Times, la police de Dubaï met désormais les moyens pour détecter et sanctionner les automobilistes dont le comportement est jugé comme inapproprié en raison du bruit de leurs véhicules et de la teneur de certaines modifications techniques réalisées dessus.

Rien que sur le mois d’octobre 2026, 218 véhicules ont été confisqués sur la voie publique pour des infractions liées au bruit, au comportement ou aux préparations mécaniques non autorisées. 518 amendes pour « dépassement du bruit autorisé » ont été dressées ce même mois.

La police compte pour cela sur de nouveaux dispositifs de mesure et l’amende pour la conduite d’un véhicule « dépassant le niveau de bruit autorisé » est de 2 000 dirhams (environ 487 euros) avec un retrait de 12 points du permis. Pour les modifications non autorisées, c’est 1 000 dirhams et 12 points du permis en moins.

De là à dire que Dubaï va bientôt imposer un malus écologique pour les voitures thermiques très puissantes, il y a évidemment un pas que nous ne saurions franchir : d’après les autorités locales, le but est ici de lutter contre les « mauvais » comportements. Et d’ailleurs, les voies principales sont déjà bordées depuis longtemps de très nombreux radars de vitesse dans l’Émirat.