L’ancien Volkswagen T-roc avait déjà récupéré le groupe motopropulseur de la Golf R de la même époque, avec son 4 cylindres turbo 2,0 litres de 300 chevaux associé à une transmission intégrale de type Haldex.

La nouvelle mouture du SUV compact de la marque de Wolfsburg reçoit finalement le même traitement : le T-Roc R de seconde génération que vous pouvez observer en images ici reprend à son compte la mécanique de la Golf R actuelle.

Record de puissance dans le T-Roc et hybridation légère

Fini l’ancien système Haldex un peu timide de la précédente mouture : voilà donc le T-Roc R équipé de la fameuse transmission intégrale commune à la Golf R actuelle, à l’Audi S3 et à la RS 3 (mais aussi au Cupra Formentor VZ5). On parle bien du système 4x4 possédant un pont arrière piloté très sophistiqué, capable de répartir le couple envoyé vers cet essieu jusqu’à 100 % vers une seule roue.

Le 4 cylindres turbo 2,0 litres du nouveau T-Roc R grimpe donc comme dans la Golf R à 333 chevaux (pour 420 Nm de couple) et possède un mode « Nürburgring » mais aussi la position « Drift » pour ceux qui veulent faire fumer les pneus en roulant par les portières. La nouveauté mécanique de cette auto équipée d’une boîte à double embrayage à 7 vitesses, c’est qu’elle inaugure un circuit à hybridation légère 48 volts utilisant un compresseur électrique pour favoriser le couple à bas régime (et probablement aussi faciliter l’homologation de la voiture dans les derniers volets des normes européennes).

La consommation annoncée baisse légèrement, avec entre 7,9 et 8,3 l/100 km selon l’équipement (cycle WLTP). Les performances aussi, avec un 0 à 100 km/h annoncé en 5 secondes au lieu de 4,9 sur le précédent T-Roc R de 300 chevaux (avec une vitesse maximale toujours électroniquement limitée à 250 km/h). La faute aux équipements supplémentaires imposés par les normes les plus récentes ?

Il ne se mesurera même pas au malus français

Son prix de base en Allemagne ? 51 800€, chiffre élevé qui lui permettrait sans doute de trouver des clients chez nous… S’il n’y avait pas le malus écologique : avec un grammage CO2 compris entre 181 et 190 g/km (suivant l’équipement), il donne droit à une écotaxe 2027 comprise entre 64 356€ et 90 000€ selon le barème prévu. C’est la raison pour laquelle Volkswagen France a décidé de ne pas le commercialiser dans notre pays et ça se comprend. Rappelons tout de même que pour l’instant, le malus 2027 n’est pas officiellement adopté. Les députés ont même essayé en vain de le supprimer totalement !