Les pompiers chinois équipés de faux Dodge RAM

Ne vous méprenez pas. Les pick-up visibles sur l'image de cet article ne sont pas des jouets ou l'œuvre d'un rendu insolite par intelligence artificielle. Il s'agit en réalité des nouveaux véhicules reçus par des pompiers en Chine. Des modèles qui reprennent sans retenue le faciès de l'Américain Dodge RAM.

La comparaison avec le modèle à benne d'outre-Atlantique s'arrête ici puisque sa copie chinoise se veut bien plus petite. Les véhicules d'intervention reçoivent pour leurs missions un gyrophare, une peinture rouge, des emblèmes de pompier, le numéro d'urgence sur les portes arrière et des bandes réfléchissantes. Un rapide coup d'œil du côté des roues laisse supposer que ces voitures sont produites à l'économie avec un diamètre réduit et des enjoliveurs basiques. Et d'après vous, combien coûtent ces autos ?

Un tarif imbattable

Sur la toile, et plus particulièrement sur les plateformes en charge de commercialiser à grande échelle ces produits à bas coûts, le "Ram pick-up" s'affiche à environ 2800 euros. La fiche technique indique qu'il existe trois versions. La plus puissante Ultimate Edition peut rouler jusqu'à 55 km/h, sa batterie lui offre 80 kilomètres d'autonomie tandis que son poids atteint 900 kilos seulement sur la balance. Détails amusants : la climatisation est optionnelle contre l'équivalent de 270 euros tout comme des panneaux solaires facturés 190 euros.