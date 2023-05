Les voitures sans permis ont la cote chez les jeunes

On les a souvent moquées, raillées pour leur bruit ou leurs dimensions réduites, toujours est-il que les voitures sans permis sont en train de s’offrir un regain de forme.

À la ville comme à la campagne, elles profitent à fond de « l’effet » Citroën Ami. Boosté par le succès de la petite électrique de chez Citroën, le marché des voitures électriques voit sa configuration évoluer avec une clientèle qui se rajeunit.

Patron de Ligier, un des acteurs historiques du secteur, François Ligier, le confirme, interrogé sur le sujet par nos confrères de FranceInfo : « Notre clientèle est traditionnellement plutôt âgée, plutôt rurale, qui a besoin de mobilité pour assumer son quotidien, aller au supermarché et chez le médecin. À l'opposé on a une nouvelle clientèle qui est beaucoup plus jeune. Car dès 14 ans en France, avec le permis AM qui se passe à l'auto-école vous pouvez conduire nos produits. Et donc on a de plus en plus de parents qui confient à leur adolescent un véhicule quatre roues pour assumer leur liberté là aussi : aller au sport, à l'école, vivre leur vie d'adolescents. »

Devenue une alternative aux scooters, également accessibles dès 14 ans, et palliant le manque de transports en commun en ville comme à la campagne, les voitures sans permis séduisent de plus en plus de parents, et d’ados en quête de sécurité, pour les uns, et d’indépendance pour les autres.

Avec 45 % des ventes du constructeur Ligier, les jeunes, et leurs parents, représentent une part de la clientèle non négligeable qui tend à augmenter. Pour leur plaire, les constructeurs proposent ainsi des véhicules qui montent en gamme et se modernisent tout en adoptant un style général plus en lien avec les attentes de cette nouvelle génération de conducteurs.

Conséquence directe de cette nouvelle donne pour les voitures sans permis, les prix des véhicules, neufs comme d’occasion ont bondi, avec des tickets d’entrée qu’il est de plus en plus rare de trouver à moins de 10 000 €.