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Renault Zoe

Mais pourquoi la Renault Zoé est-elle la nouvelle star du marché de l’occasion ?

Dans Guide fiabilité / Actu occasion

Julien Bertaux

24  

Ce n’est pas une youngtimer recherchée et encore moins une voiture collector, pourtant la citadine électrique connaît un engouement encore jamais vu !

Mais pourquoi la Renault Zoé est-elle la nouvelle star du marché de l’occasion ?
A la retraite depuis plus de deux ans, la Zoé vit pourtant sa meilleure vie.

En 2009, le patron de l’Alliance Renault Nissan de l’époque, Carlos Ghosn, présente son plan d’action avec plusieurs modèles « zéro émission » dont la Zoé. Trois ans plus tard, la citadine électrique est commercialisée. Elle ne s’est jamais aussi bien vendu que ses homologues thermiques mais a tout de même dépassé les 400 000 exemplaires écoulés en Europe en douze ans.

Si elle n’a pas rencontré le succès souhaité par M. Ghosn, sa seconde partie de carrière sur le marché de l’occasion connaît un retentissement inattendu. Selon les dernières données de La Centrale, le stock de Zoé en seconde main a chuté de 86 %, passant de près de 4 500 à environ 640 annonces en ligne !

Les modèles les moins chers sont les plus recherchés. Au 21 septembre, seules 85 Zoé restent proposées sous la barre des 10 000 € sur l’ensemble de la plateforme. Selon la loi de l’offre et de la demande, son prix moyen a bondi de 25 % en un an, passant de 11 988 à 14 985 €. Il faut désormais dépenser 2 997 € de plus en moyenne !

Huit Français sur dix disposent de moins de 20 000 € pour acheter leur prochaine voiture. Face à la flambée du pétrole, les voitures électriques abordables sont très recherchées, comme la Dacia Spring ou encore le Peugeot e-2008. Seulement, la Renault est plus répandue et moins onéreuse.

Faut-il acheter une Renault Zoé d’occasion ?

Avant que les prix augmentent encore, faut-il se laisser tenter ? Actuellement, la citadine s’échange à partir de 5 500 €, pour une version de 2015 avec la batterie de 22 kWh. Il faut toutefois avoir à l’esprit que son autonomie est limitée à 130 km environ.

Pour davantage de confort, la déclinaison avec l’accumulateur de 41 kWh est préférable, grâce à un rayon d’action approchant les 300 km. Dans ce cas, prévoyez une enveloppe de 7 000 € minimum pour un modèle Intens de 2017 avec environ 100 000 km au compteur.

Les points à vérifier :
Batterie en location ou pas ? Voici la première question à se poser. Sachez que seulement 20 % de l’offre environ se compose de Zoé liées à une location de la batterie. Contre 69 €/mois (selon le kilométrage parcouru), vous vous offrez une sorte de garantie puisque Renault prendra en charge le moindre pépin, une solution qui permet de dormir sur ses deux oreilles. Globalement, cette auto fiable, que ce soit au niveau du moteur ou de la batterie. Le seul point sensible peut provenir du chargeur embarqué. À noter que jusqu’en 2015, il n’est pas possible de brancher sa voiture sur une prise domestique classique. Soit il faut s’équiper d’une Wallbox, soit d’un câble Flexi Charger au prix de 590 €.

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Avis Renault Zoe

17,4 /20

Zoe (2) R110 ZEN (2019)

Par  le 26/11/2023

C'est une voiture idéale pour un couple possédant 2 voitures ( thermique et électrique). 95% de mes déplacements se font sur un rayon de 50 km autour de ma maison. Pour se rendre au travail, emmener les enfants à l'école ou faire ses courses, je trouve que cette voiture est parfaitement adaptée. De plus avec la vignette "crit'air 0", pas de contrainte pour accéder à la ville et son faible encombrement lui permet de se garer facilement. Recharge simple sur une prise standard dans mon garage.Je ne jamais eu de problème sur cette voiture. C'est un peu avec regret que je dois me séparer de ce véhicule, car je dois me déplacer souvent pour de grandes distances avec une voiture me permettant d'embarquer du matériel volumineux.

15,2 /20

Zoe 88 LIFE CHARGE RAPIDE TYPE 2 22KWH (2014)

Par phinomax le 17/11/2023

il s'agit d'une Renault Zoé life charge rapide en circulation depuis janvier 2015 avec un chargeur Flexi 6.5 m.Elle a donc quasiment 9 ans presque complet, un peu plus de 105000 km. Elle affiche environ 135 km d'autonomie pour 150km à l'origine.Elle a conservé un très bel aspect même si le volant s'est un peu trop facilement abrasé mais le reste est nickel, on ne dirait vraiment pas que la voiture a 9 ans.On est satisfait sauf sur un point dur et grave, le chargeur. En effet comme sur de nombreux autres véhicules électrique Renault ou Dacia la charge s'arrête sans comprendre la cause. Le chargeur a été vérifié comme la batterie et aucun défaut détecté. Je vais faire vérifier ma prise de terre mais il n'est pas normal que ce chargeur s'arrête comme cela pour un rien . Il n'est pas normal qu'il soit aussi sensible aux autres utilisations domestiques. Ce problème est rencontré par de nombreuses personnes à qui on demande de vérifier la prise de terre . Mais il n'est absolument pas acceptable d'avoir autant de problème avec le chargeur. Alors je conseillerai d'acheter une voiture électrique d'une autre marque que Renault ou Dacia. Cet excès de sensibilité du chargeur est absolument inacceptable. Quand vous devez partir bosser et que la voiture n'a pas chargé la nuit , alors que de jour elle charge, imaginez la galère à répétition.

8,6 /20

Zoe Q90 ZEN CHARGE RAPIDE 2018 41KWH 88 (2018)

Par  le 14/11/2023

Voiture vendue hors de prix, aux finitions mauvaises. Tout semble cheap, les bavettes des fenêtres se décollent, le coffre arrière grince quand il fait chaud, la tôle est fine...bref un vrai cauchemar. De plus la fiabilité n'est pas au rendez-vous : problèmes électriques divers empêchant le démarrage, voyants fantaisistes....Enfin, sachez que pour une autonomie annoncée de 280 km, vous pourrez en faire tout juste 240 en été et à peine 200 en hivers. En un mot, évitez ce modèle et cette marque pour le peu de cas qui est fait de la clientèle (15 jours pour avoir un diagnostic lors de ma dernière panne. C'est donc ma voiture à pétrole allemande qui remplace).

12,6 /20

Zoe (2) R110 LIFE (2020)

Par tibo le 06/11/2023

395 KM d'autonomie c'est impossible, pourtant je ne roule pas vite.

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