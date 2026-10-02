Mais qui aurait parié que cette Renault deviendrait la nouvelle star de l'occasion?

En 2009, le patron de l’Alliance Renault Nissan de l’époque, Carlos Ghosn, présente son plan d’action avec plusieurs modèles « zéro émission » dont la Zoé. Trois ans plus tard, la citadine électrique est commercialisée. Elle ne s’est jamais aussi bien vendu que ses homologues thermiques mais a tout de même dépassé les 400 000 exemplaires écoulés en Europe en douze ans.

Si elle n’a pas rencontré le succès souhaité par M. Ghosn, sa seconde partie de carrière sur le marché de l’occasion connaît un retentissement inattendu. Selon les dernières données de La Centrale, le stock de Zoé en seconde main a chuté de 86 %, passant de près de 4 500 à environ 640 annonces en ligne !

Les modèles les moins chers sont les plus recherchés. Au 21 septembre, seules 85 Zoé restent proposées sous la barre des 10 000 € sur l’ensemble de la plateforme. Selon la loi de l’offre et de la demande, son prix moyen a bondi de 25 % en un an, passant de 11 988 à 14 985 €. Il faut désormais dépenser 2 997 € de plus en moyenne !

Huit Français sur dix disposent de moins de 20 000 € pour acheter leur prochaine voiture. Face à la flambée du pétrole, les voitures électriques abordables sont très recherchées, comme la Dacia Spring ou encore le Peugeot e-2008. Seulement, la Renault est plus répandue et moins onéreuse.

Faut-il acheter une Renault Zoé d’occasion ?

Avant que les prix augmentent encore, faut-il se laisser tenter ? Actuellement, la citadine s’échange à partir de 5 500 €, pour une version de 2015 avec la batterie de 22 kWh. Il faut toutefois avoir à l’esprit que son autonomie est limitée à 130 km environ.

Pour davantage de confort, la déclinaison avec l’accumulateur de 41 kWh est préférable, grâce à un rayon d’action approchant les 300 km. Dans ce cas, prévoyez une enveloppe de 7 000 € minimum pour un modèle Intens de 2017 avec environ 100 000 km au compteur.

Les points à vérifier :

Batterie en location ou pas ? Voici la première question à se poser. Sachez que seulement 20 % de l’offre environ se compose de Zoé liées à une location de la batterie. Contre 69 €/mois (selon le kilométrage parcouru), vous vous offrez une sorte de garantie puisque Renault prendra en charge le moindre pépin, une solution qui permet de dormir sur ses deux oreilles. Globalement, cette auto fiable, que ce soit au niveau du moteur ou de la batterie. Le seul point sensible peut provenir du chargeur embarqué. À noter que jusqu’en 2015, il n’est pas possible de brancher sa voiture sur une prise domestique classique. Soit il faut s’équiper d’une Wallbox, soit d’un câble Flexi Charger au prix de 590 €.