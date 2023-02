Mandataires : toujours intéressants face à de l'occasion récente ?

On pourrait aussi poser la question en titre d'article dans l'autre sens. "Occasions récentes, toujours intéressantes face aux mandataires ?". Car en réalité, il y a toujours une sorte de match entre les deux. Les mandataires, avec leurs gros rabais sur des voitures neuves (parfois jusqu'à - 35 %, à la belle époque !), pouvant faire concurrence aux occasions récentes, parfois pas si bradées que cela.

Mais la situation actuelle rebat (peut-être) les cartes. En effet, les tensions sur le marché du neuf ont eu pour conséquence de faire disparaître pendant longtemps les campagnes promotionnelles des constructeurs. Et les commerciaux en concessions, qui avaient en face d'eux plus de demande qu'ils n'avaient d'offre, avaient réduit à 0 ou presque leurs marges de négociation. Ils n'avaient plus besoin de ça pour vendre.

Du coup, les prix catalogues sont redevenus, pour la première fois depuis longtemps, des prix de vente. Par ricochet, les prix des mandataires ont aussi eu tendance à remonter. Car si les concessionnaires vendent bien, ils ne cèdent plus leurs stocks d'invendus à vil prix aux mandataires, comme cela avait longtemps été le cas.

Dans le même temps, les occasions récentes, qui naguère pouvaient subir de grosses décotes (en moyenne - 15 % pour des autos de 6 mois et souvent moins de 6 000/7 000 km), ont elles aussi vu leurs prix remonter drastiquement, pour les mêmes raisons que les autos neuves : une pénurie au niveau de l'offre.

L'occasion, donc, de relancer un match entre les mandataires, et les vendeurs d'occasions récentes.

Nous avons pour cela sélectionné les 3 meilleures ventes sur le marché du neuf et de l'occasion récente, qui sont sans surprise les mêmes, en 2022. Mais aussi un modèle premium, le plus vendu du marché, et un exemple d'auto moins courue, une berline généraliste. Soit cinq modèles en tout.

Nous avons comparé les prix des mandataires, pour des versions précises, les plus répandues si possible, et nous les avons comparés avec les prix sur le marché de l'occasion récente (sites internet des constructeurs, La Centrale...), pour définir lesquelles des propositions étaient les plus intéressantes.

Nous avons bien sûr tenu compte du fait que d'un côté, nous avions affaire à des voitures véritablement neuves, et de l'autre à des occasions ayant déjà roulé, et dont la période de garantie est déjà entamée. Il faut donc qu'une différence de tarif, de décote, soit présente, en faveur de l'occasion récente, pour que celle-ci ait nos faveurs.

La Peugeot 208

C'est la meilleure vente sur le marché français depuis 2021. Et ses tarifs en neuf sont, depuis sa sortie d'ailleurs, positionnés dans la fourchette haute du marché, à mi-chemin entre généralistes et premium. La tentation était donc grande d'opter pour de l'occasion récente ou de passer par un mandataire, pour réduire un peu la note.

Commençons par dire qu'en ce moment, certaines versions sont en promo officielle, mais que cette dernière ne dépasse pas les - 4 %. Pas rien, mais pas top.

En occasion récente

En occasion récente, une 208 1.2 Puretech 75 Like d'entrée de gamme, de 2022 et moins de 7 000 km, peut se trouver à partir de 15 500 €, soit un rabais de - 12 % si l'on tient compte de quelques petites options traditionnellement souscrites (au moins la peinture métal). Mais ce sont les "meilleures offres", car en moyenne, le prix affiché est plutôt autour de 16 500 €, soit - 7 % seulement. Pour une finition Active avec le même moteur, on peut avoir de super offres à - 18 %, mais en moyenne, on revient plutôt à - 12 %.

Pour une version Puretech 100 ch Allure ou Style, les meilleures offres sont à - 15 % pour un modèle 2022 toujours, moins de 7 000 km toujours. Mais en moyenne, on retombe à - 7 %/- 8 % seulement...

Pour un Puretech 130 ch, en finition haute GT ou GT Pack, on trouve des occasions récentes à - 12 % au mieux, mais plutôt - 7%/- 8 % en moyenne.

Et enfin, pour un diesel BlueHDI 100, en finition Allure par exemple, les meilleures offres sont à - 13,5 %, mais - 9,5 % en moyenne, toujours pour un modèle 2022 de moins de 7 000 km.

Chez les mandataires

Chez les mandataires, on trouve des 208 neuves, mais aussi des 208 en "occasion 0 km", qui ont en fait déjà été immatriculées depuis parfois plus de 6 mois. Elles ne sont donc pas "neuves" non plus, il faut donc se montrer vigilant, car les différentes offres sont le plus souvent mélangées sur les sites des principaux acteurs du marché.

Pour ces modèles 0 km, on peut trouver des prix situés entre - 15 % et - 17 %, ce qui est malgré tout assez intéressant, car ils sont stables, ce ne sont pas des "meilleures offres", comme sur le marché de l'occasion.

Pour des modèles véritablement neufs, le rabais moyen, selon la finition et la motorisation, tourne plutôt entre - 7 % et - 12 %. Et il ne faut pas hésiter à faire le tour de plusieurs mandataires, car tous ne sont pas aussi intéressants.

Verdict : Les prix en occasion récente sont intéressants quand il s'agit des meilleures affaires, mais décevants en moyenne. Les mandataires sont tout aussi intéressants voire meilleures sur les "occasions 0 km", et loin d'être largués sur les exemplaires neufs. Ils remportent cette confrontation.

La Dacia Sandero 3

À l’opposé de la Peugeot 208, la Sandero est au contraire une citadine polyvalente toujours dite "low cost", et donc les prix sont les plus bas du marché, avec un excellent rapport prix/prestations. Elle est en 2022 sur la deuxième marche du podium des ventes.

Cependant, les tarifs ne sont jamais négociables chez Dacia, et la tentation est grande de se tourner vers l'occasion récente. Cela dit, elle a tellement de succès que ses délais de livraison s'étaient allongés. Les vendeurs d'occasion en on profité pour proposer des prix déments, parfois supérieurs au prix du neuf. Les mandataires, eux, proposaient rarement la Sandero dans leurs offres. Qu'en est-il aujourd'hui ?

En occasion récente

C'est bien simple, toujours aujourd'hui, l'immense majorité des annonces de modèles en occasion récente est proposée, au mieux, au prix du neuf (exceptionnellement parfois 2 ou 3 % en dessous), et même assez souvent plus cher que le neuf en moyenne. Impossible de réaliser de bonnes affaires. Que ce soit sur les modèles Sandero classiques, ou sur les Sandero Stepway, les plus vendues en proportion.

Chez les mandataires

Pas de miracle, avec des concessionnaires qui vendent à tour de bras sans rabais, les mandataires manquent de Sandero à écouler. Et quand ils en proposent, elles sont en neuf entre - 1,5 % et ... 0 % sous le prix catalogue. Et en occasion, subissent le même sort que via les sites habituels, soit présentent des tarifs plus élevés encore.

Le verdict : difficile de se prononcer dans ces conditions. On peut dire que les mandataires sont plus intéressants car ils proposent tout simplement des voitures neuves au prix du neuf. Mais du coup, ils ne font pas mieux que les concessionnaires eux-mêmes. Seul avantage de l'occasion récente : des voitures disponibles rapidement, qui permettent d'éviter les mois d'attente de l'achat neuf. Mais à quel prix !

La Renault Clio 5

Longtemps meilleure vente en France, la Clio n'est plus que la troisième aujourd'hui. Elle ne manque pourtant pas de qualités, y compris face à la 208. Qualité de fabrication, prestations routières, confort, volumes sont par exemple supérieurs. Mais rien n'y fait, elle a moins de succès, ce qui a pour conséquence de la rendre plus intéressante sur le marché de la seconde main. Vous allez le voir, elle est en effet plus bradée, que ce soit en occasion récente, ou chez les mandataires. Du côté des offres officielles constructeur, elles montent jusqu'à maximum 5,5 % sur une entrée de gamme.

En occasion récente

Les meilleures offres en version SCe 65 sont à - 23 %, soit à partir de 15 500 €, pour un modèle de 2022, toujours moins de 7 000 km comme critère de tri.

Une version TCe 90 en finition Intens, très répandue, va se trouver au mieux à - 20 % et en moyenne à - 11 %/- 12 %. Pour une TCe 100 GPL Intens, au mieux - 15,5 % et en moyenne - 11 %.

Pour un haut de gamme TCe 140 RS Line ou Techno, les meilleures offres sont à - 21 %, mais la décote moyenne tourne autour de - 13,5 %. Les version e-Tech hybrides 140/145 ch démarrent à 20 000 €, soit - 19 %, et en moyenne, sont proposées à 24 500 € en Intens ou Techno, soit environ - 10 %. C'est moins intéressant que pour les moteurs purement thermiques, preuve que l'hybridation plaît sur Clio.

Les diesels, eux, décotent encore plus. Un dCi 100 Intens se trouve à partir de 20 000 €, soit - 18,5 % (moyen) mais 20 500 € en moyenne, soit - 16,5 % de décote (la meilleure moyenne de toutes les versions). C'est donc eux qui perdent le plus de valeur.

Chez les mandataires

On trouve chez les différents mandataires, comme pour la 208, un medley de Clio 5 neuves, occasions 0 km, occasions véritables, et voitures de provenance française ou de provenance européenne. Il faut donc là aussi être très attentif, voire poser la question, car ce n'est pas toujours clair. On a même vu des autos 0 km, dites garanties 2 ans, mais dont la première immatriculation remontait à novembre 2021 ! Les 2 ans de garantie, ce n'est donc pas de la garantie constructeur...

Bref, les tarifs affichés pour les véritables Clio 5 "neuves" sont compris entre - 5 et - 12 % selon la provenance (FR ou UE), et attention on le répète au fait qu'elles aient déjà été immatriculées ou pas. Difficile de repérer les autos complètement neuves.

Pour les modèles qui sont affichées clairement en "occasion 0 km", les rabais peuvent aller jusqu'à - 19 %, pour des autos de provenance UE.

Verdict : Ici, l'occasion récente prend le dessus, surtout si l'on arrive à "choper" une bonne affaire dès qu'elle est mise sur le marché. En effet, les rabais des mandataires sont inférieurs, et pas toujours pour des autos véritablement neuves !

La Mercedes Classe A 4

C'est le modèle premium qui s'est le plus vendu en France en 2022, sauf à considérer que les Tesla sont des modèles premium, ce qui donne lieu à de chaudes polémiques régulièrement ici, dans les commentaires. On a décidé d'en rester pour cet article à Audi, BMW, Mercedes, Lexus, Jaguar, Alfa Romeo et Volvo. Et la Classe A remporte donc la palme, avec 11 300 exemplaires écoulés.

En occasion récente

Une Classe A essence 180 en finition Progressive Line se trouve à - 15 % au mieux, une finition AMG Line plutôt à - 13 %. Mais ce sont des maxi, la moyenne se situant plutôt autour de - 7 %/- 8 %. Pour une version 200 AMG Line, on trouve quelques offres à - 19 % ! Et en moyenne - 11 % cependant.

Du côté des diesels, - 14 % au mieux sur un modèle 180 d AMG Line, et - 15,5 % sur un 200 d de même finition. Mais en moyenne - 6 % seulement. La décote moyenne est donc bien éloignée de celle des "meilleures offres".

Chez les mandataires

Tous ne proposent pas la Classe A dans leur catalogue. Ceux qui la proposent, de ce que nous avons pu constater, vendent des occasions 0 km, déjà immatriculées, exclusivement, et non des vraies neuves. Dans tous les cas, les rabais débutent à - 7 % et n'excèdent pas - 12 %, quelle que soit la version.

Verdict : L'occasion récente avec des tarifs intéressants, et des voitures disponibles de suite, semble globalement plus intéressante, même si une occasion 0 km à - 12 % peut aussi s'avérer intéressante.

La Peugeot 508

Nous prenons l'exemple de la berline familiale Peugeot, car elle est loin d'avoir le succès espéré par la marque au lion. Alors, peut-on espérer faire des affaires en occasion récente, et les mandataires, du coup, ont-ils la possibilité de proposer des rabais conséquents, en écoulant les invendus ? Voyons cela.

En occasion récente

Les modèles les moins chers en seconde main de moins d'un an et moins de 7 000 km (nos critères de tri) sont les diesels 1.5 BlueHDI 130. Une version ainsi équipée et en finition Active Pack, par exemple, se négocie jusqu'à - 31 % ! Et en moyenne, même si c'est moins impressionnant, on est tout de même à - 17 %.

Sur une version BlueHDI 130 Allure pack, on est respectivement à - 21 % maxi et - 17 % en moyenne.

En essence, sur un petit moteur 1.2 Puretech 130 Allure Pack, les meilleures offres sont à - 22 % et la moyenne à - 18 %. En haut de gamme GT, c'est moins, avec au mieux - 17 % et en moyenne - 14 %.

Si on regarde les versions hybrides rechargeables 225 ch, en version GT c'est - 27 % dans le meilleur des cas, et en moyenne - 18 %. Pareil pour les essence 100 % thermique Puretech 180.

Chez les mandataires

Les meilleures offres sont à - 22 %, mais pour des voitures déjà immatriculées et en provenance de l'Union européenne. Pour les voitures neuves de provenance française, les rabais se limitent à - 7/8 % maximum.

Verdict : Il n'y a pas photo, les occasions récentes, de plus disponibles immédiatement, sont de meilleures affaires que les modèles vendus par les mandataires.

LE BILAN

Dans cette période troublée, les occasions récentes, en étant disponibles immédiatement, et souvent plus abordables que les modèles des mandataires (à l'exception notable de la Peugeot 208), remportent ce nouveau match.

Il est toutefois clair que TOUS les prix ont augmenté en moyenne, et qu'il n'est plus possible de faire des affaires exceptionnelles, comme à la période avant Covid, pendant laquelle on pouvait trouver des offres de mandataires à - 30 % facilement, et des occasions récentes également très intéressantes. Seule la peu courue Peugeot 508 permet encore de s'approcher de ces chiffres. Avis aux amateurs.