Maxi-fiche fiabilité - Hyundai i10 : les yeux fermés, ou presque

En bref

Avec cette deuxième génération de i10, Hyundai se donne les moyens pour se faire une place dans le segment des citadines. Développée en Allemagne, à Rüsselsheim, elle profite d’une nouvelle plateforme, plus grande, plus légère et plus rigide. Elle est joliment dessinée et bien présentée, au point de se donner des airs du segment supérieur.



La marque soigne aussi son équipement avec la possibilité de profiter du radar de recul, du Bluetooth, d’un port USB ou encore du régulateur de vitesse. En option, il sera possible d’opter pour un GPS nomade Garmin. En revanche, les aides à la conduite, tel que le freinage d’urgence automatique reste indisponible.



Sous le capot, la petite va à l’essentiel avec deux offres à essence trois cylindres : 1.0 de 66 ch et 1.2 de 87 ch. Une transmission automatique sera proposée en option.



Le mariage entre une bouille sympathique, une belle habitabilité et un équipement riche ne suffira pas à limiter les ardeurs des Peugeot 108, Renault Twingo, Toyota Aygo et autre Volkswagen up!.



En 2016, Hyundai lancera une version restylée profitant d’un système de navigation intégré et d’un écran tactile de 7 pouces avec les fonctions Android Auto et Apple CarPlay. Des équipements bienvenus, mais le style n’évolue pas assez.



Si la Hyundai i10 a connu une carrière timide, elle n’est pas dénuée d’intérêt, surtout en occasion. Ses qualités sont appréciables et surtout, elle profite d’une tranquillité d’utilisation certaine. Une auto à acquérir les yeux fermés, ou presque.