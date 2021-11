Mercedes : la nouvelle Classe C disponible en hybride rechargeable

Arrivée dans les concessions il y a quelques mois, la Classe C est enfin disponible avec une motorisation hybride rechargeable, très attendue de la clientèle. Mercedes commence avec du plug-in essence, rappelant qu'un diesel rechargeable arrivera par la suite.

La C 300 e est dotée d'un moteur 2.0 essence de 204 ch et d'un moteur électrique de 95 kW, soit 129 ch. La puissance maxi cumulée est de 313 ch. Côté couple, le pic est de 550 Nm. En électrique pur, la vitesse maxi est de 140 km/h. En hybride, elle atteint 245 km/h en berline et 240 km/h en break. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 6,1 secondes (6,2 s pour le break).

Particularité du modèle : une grosse batterie de 25,4 kWh qui donne une autonomie électrique importante. Selon les carrosseries et équipements, l'autonomie WLTP en électrique varie de 95 à 111 km. De quoi faire une bonne partie des trajets sans utiliser d'essence.

On gagne des kilomètres d'autonomie grâce à la récupération d'énergie, dont la puissance peut dépasser 100 kW. Un sélecteur permet de choisir entre trois niveaux, jusqu'à la conduite avec une seule pédale. La gestion de l'hybridation est optimisée par le système de navigation, qui prend en compte les limitations de vitesse, les conditions de circulation…

La batterie est grosse mais mieux intégrée que sur l'ancien modèle. Il n'y a ainsi plus de marche dans le coffre. La soute limite mieux la perte de volume. La capacité est ainsi de 360 litres, en hausse de 45 litres (mais cela reste une taille modeste pour des familiales).

Les prix de la C 300 e