Mercedes précipite la fin du Citan

Bientôt le clap de fin pour la Mercedes "made in Maubeuge", dont les résultats commerciaux sont bien inférieurs aux espérances. Selon les informations publiées par Automotive news Europe, et dont Caradisiac a eu ce matin confirmation auprès de Mercedes France, la fabrication du cousin germain du Renault Kangoo prendra fin en mai 2026, soit 5 ans après le début de la fabrication du modèle de génération actuelle.

Seuls 23 351 exemplaires du Citan (utilitaire) ont été écoulés en 2024, valeur en baisse de 3%, tandis que le Classe T, sa déclinaison familiale, n’a séduit que 5 117 automobilistes, chiffre qui traduit une baisse de 31%. Cette contre-performance s’inscrit de plus dans un contexte de baisse de 9% des ventes mondiales d’utilitaires Mercedes, à l’heure où la marque doit consentir de lourds investissements dans l’électrification et la dépollution des moteurs thermiques existants.

"Quand bien même la coopération avec Renault s’est toujours bien passée, nous devons nous concentrer sur les fourgons de taille moyenne et les grands modèles, les gammes Vito et Sprinter, qui sont plus rentables", concède-t-on chez Mercedes France. "Et si l’on considère le marché sur lequel est placé le Citan en France, c’est compliqué car celui-ci est trusté à 90% par les marques françaises. Il ne reste donc que des miettes à se partager pour les autres acteurs."

Le précédent du Classe X

Une leçon de réalisme s’impose donc au géant allemand, dont les stratégies de rebranding, même accompagnées d’améliorations substantielles des produits de base (planches de bord spécifiques, système MBUX, etc.) n’ont jamais réellement fonctionné. On se souvient en effet du pick-up Classe X, qui comme le Renault Alaskan reprenait la base technique du Nissan Navara, dévoilé en 2017 et interrompu trois ans plus tard, soit l’une des carrières les plus courtes de l’histoire de l’automobile.

Le marché des utilitaires est un relais de croissance très importants pour les constructeurs. Chez Mercedes, la marge opérationnelle des vans devrait osciller cette année entre 10 et 12%, contre 6-8% pour la branche automobile. La marque présentera d’ailleurs un show-car Vision V préfigurant les lignes du futur Classe V au salon de Shanghai qui ouvrira ses portes le 23 avril.