Mettre plus de 400 000 euros dans une Elise, est-ce bien raisonnable ?
Analogue Automotive transforme la légère Lotus Elise S1 en une machine radicale de moins de 600 kg avec position de conduite centrale. Mais cette chasse au moindre gramme a un poids : plus de 400 000 € hors taxes.
Une Lotus Elise d’occasion coûte encore autour de 25 000 €. Mais visiblement, ce n’était pas assez cher. Le préparateur britannique Analogue Automotive vient d’achever le premier exemplaire de sa VHPK. Une réinterprétation radicale de l’Elise S1 qui se facture à partir de 350 000 livres (soit environ 405 000 € hors taxes au cours actuel).
Pour justifier ce tarif assez costaud, l’Elise est entièrement reconstruite et reçoit une carrosserie en carbone. Surtout, l’habitacle abandonne son architecture traditionnelle pour un unique baquet placé au centre, façon monoplace ou McLaren F1. Climatisation et toit rigide sont optionnels : le luxe consiste ici à ne rien avoir. L’ensemble descend ainsi sous le poids plume de 600 kg.
Toujours un 4 pattes
Le bloc quatre cylindres Rover d’origine est conservé, mais sa cylindrée progresse de 1,8l à 1,9l. Dans cette nouvelle configuration, il développe 250 ch transmis aux roues arrière par une boîte manuelle à cinq rapports et un différentiel autobloquant. Résultat : plus de 400 ch par tonne. Freins carbone-céramique, suspensions revues et jantes forgées complètent cette cure. Seulement 35 exemplaires seront produits. La voiture donneuse est comprise dans le prix.
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