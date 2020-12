MG lance son second modèle, un SUV hybride rechargeable

MG a une nouvelle fois un joli coup à jouer avec son second modèle. Il s'agit encore d'un SUV, mais celui là n'est pas électrique, il est hybride rechargeable. Mesurant 4,57 mètres, il vient concurrencer les SUV compacts tels que le Peugeot 3008 Hybrid, même s'il est plus grand d'une dizaine de centimètres. Et cela s'en ressent sur l'habitabilité et le volume de coffre, puisqu'il revendique 448 litres de volume de coffre, contre pratiquement 100 de moins pour un 3008 Hybrid, tandis que le MG EHS offre 2,7 mètres d'empattement. Il devrait donc y avoir de beaux volumes à bord.

Esthétiquement, l'EHS fait dans la sobriété, avec des feux à LED et un double échappement dans le bouclier arrière qui est le seul signe de la cavalerie présente sous le capot. L'instrumentation est 100 % numérique avec une dalle de 12,3 pouces haute définition, et l'écran multimédia est tactile et mesure 10,1 pouces, avec l'intégration d'Android Auto et d'Apple CarPlay.

Le SUV est doté de toutes les dernières technologies d'aides à la conduite : "celles-ci incluent un régulateur de vitesse adaptatif (AAC), un système de détection dans les angles morts (BSIS), une alerte anticollision frontale (FCW), un freinage automatique d’urgence (AEB), avertisseur de changement de voie (LDW) et une caméra à 360°".

MG proposera seulement deux niveaux de finition sur son EHS : Luxury et Comfort. Le ticket d'entrée est à 34 000 €, ce qui, il faut le dire, est un tarif très agressif pour un SUV hybride rechargeable de ce calibre. C'est 10 000 € de moins qu'un 3008 Hybrid, moins puissant, et avec moins de volumes intérieurs.

Batteries, moteur et autonomie

Le MG EHS embarque un bloc bien connu en interne, puisqu'il s'agit du 1.5 T-GDI de 162 ch et 250 Nm. Un moteur d'origine General Motors, que MG utilise déjà sur d'autres modèles, dont le SUV HS. Il est associé à un moteur électreique de 122 ch pour une puissance cumulée de 258 ch et un couple de 370 Nm.

La partie thermique est mariée à une boîte de vitesses automatique à six rapports (avec différentiel électronique XDS) tandis que le moteur électrique est jumelé à une transmission à quatre rapports, les deux étant cumulés pour proposer 10 vitesses.

Les batteries sont logées dans le plancher et sous les sièges arrière. Elles offrent 16,6 kWh, soit 52 km d'autonomie selon le cycle WLTP. Mais le MG EHS est, sans surprise, un véhicule lourd : plus de 1770 kg à vide. Ces batteries sont rechargées par un chargeur embarqué de 3,7 kW.

Le résultat est un 0 à 100 en 6,9 secondes, ce qui augure de belles reprises lorsque les batteries ont suffisamment d'énergie. Il faut toutefois préciser qu'il s'agit d'un modèle deux roues motrices (traction), le moteur électrique étant logé sous le capot à l'avant avec le quatre cylindres essence.