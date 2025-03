Les collectionnables sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

On entend souvent dire que les années 90 représentent un âge d'or de l'automobile. La Peugeot 106 S16 incarne à merveille cette période où les voitures sont devenues plus fiables et sûres que jamais, mais en conservant un agrément de conduite intense. La 106 S16 arrive à tout faire, le sport comme le long trajet mieux qu'aucune citadine du lion avant elle. D'ailleurs, elle ne sera jamais vraiment remplacée par le constructeur. De plus, les normes rendant les voitures des années 2000 plus lourdes et moins amusantes, les Peugeot sportives arrivant après la 106 ne sauront procurer le même amusement. A préserver dès maintenant.

La légende veut qu’incapable de donner à la 205 une descendance digne d’elle, Peugeot a décidé de la remplacer par deux modèles. La 306 pour le haut de gamme, et la 106 en bas de gamme. La vérité est certainement plus prosaïque : PSA a plutôt rationnalisé l’usage de ses plate-formes. La 306 reprend, en gros, celle de la Citroën ZX, tandis que la 106 est une évolution profonde de celle de l’AX, qui engendrera d’ailleurs la Saxo.

Apparue en 1991, la 106 surprend non par son style, assez conventionnel, mais sa qualité générale. Un bienfait après le fiasco de la 605 ! Elle a sa version sportive, la XSI, sympa mais suffisamment peu puissante (95 ch) pour ne pas faire d’ombre à la 205 GTI. Heureusement, en 1996, la 106 bénéficie d’une mise à jour assez poussée, à un moment où l’inusable 205 passe la main. Rien n’empêche dès de lui offrir une déclinaison sportive vraiment méchante, la S16 dotée du bloc TU5J4L3, un 1,6 l 16 soupapes poussé à 120 ch.

Comme la petite ne pèse que 950 kg, elle marche fort, plus qu’une 205 GTI 115, pointant à 205 km/h, contre 196 km/h à son ancêtre. Idem pour le 0 à 100 km/h : 8,5 s contre 9,1 s. Pas mal ! Côté châssis, les similarités sont grandes, les deux alliant des jambes de force triangulées à l’avant, et un train à bras tirés et barres de torsion à l’arrière. Signe des temps, Peugeot a renoncé, en France du moins, à l’appellation GTI.

La 106 S16 bénéficie d’un équipement plutôt complet : direction assistée, ABS, radio, airbag conducteur, jantes en alliage, vitres et rétros électriques voire projecteurs à longue portée sont de série. A 113 000 F (26 900 € actuels selon l’Insee), la 106 S16 n’est même pas trop chère, même si une Fiat Punto GT propose un meilleur rapport prix/performances. Très proche techniquement, la Citroën Saxo VTS 16v coûte 8 000 F de moins que la 106 mais se passe d’ABS. La 106 S16 va peu évoluer au fil de sa carrière.

Pour baisser son prix, elle perd l’ABS, la radio et les rétros électriques en 1998 (on peut récupérer ces derniers via un pack Style comprenant aussi une sellerie mixte cuir/Alcantara), gagnant des compteurs à fond blanc en 1999. En 2000, le prix baisse encore (85 000 F !), l’ABS revient en 2001, et restera jusqu’au retrait de la 106 S16 en 2003. 34 615 Peugeot 106 S16 ont été produites, presque dix fois moins que de 205 GTI mais sur une période plus courte et avec une seule version. Estimable !

Combien ça coûte ?

On trouve des 106 S16 en très bon état dès 8 000 €, à condition d’accepter un kilométrage passant largement la barre des 200 000. A 10 000 €, on trouve de belles autos à moins de 200 000 km, mais il faudra dépenser 15 000 € pour rester sous les 100 000 km.

Quelle version choisir ?

Celle qui sera dans le meilleur état d’origine possible, sans bidouilles. Les modèles d’avant 2001, répondant à la norme Euro 2 et non 3, sont réputés plus vifs mécaniquement.

Les versions collector

Toutes, si elles se trouvent en parfait état d’origine, a fortiori à faible kilométrage. Certains ramènent des versions suisses, badgées GTI, mais elles ne semblent pas spécialement plus cotées que les « vraies » S16 françaises.

Que surveiller ?

Le moteur TU de la 106 S16 fait preuve d’une solidité très impressionnante : bien entretenu, il passe les 300 000 km sans avarie majeure, même en étant durement sollicité. Vidanges régulières (moteur, boîte et circuit de refroidissement), changement de la courroie de distribution à 100 000 km, et tout roule ! La transmission s’avère très robuste également, même si on surveillera le passage 1-2, parfois récalcitrant sur les exemplaires cravachés.

A surveiller également, comme sur toutes les Peugeot dotées des barres torsion arrière, l’état des roulements des bras tirés arrière qui, en s’usant, modifient le carrossage et la tenue de route. Cela peut entrainer un changement d’essieu. Pour sa part, l’habitacle vieillit plutôt bien, mais le siège conducteur finit par s’avachir. L’auto étant âgée, on traquera aussi la corrosion, surtout du côté des passages de roue arrière, même si la 106 n’y est pas plus sensible qu’une autre. Enfin, comme sur toutes les sportives, regardez de près l’état des jantes, des freins et des éléments de suspension.

Sur la route

Avec le restylage de 1996, la 106 a dégradé sa position de conduite : on a le volant sur les genoux. Comme ni lui ni le siège ne se règlent en hauteur, on n’a d’autre choix que de s’y faire. En tout cas, le siège se révèle plutôt agréable et la visibilité panoramique : inimaginable sur une moderne ! D’un ronflement sympa, le moteur est souple, mais se réveille à partir de 2 000 tr/min. Ensuite, il reste assez linéaire jusqu’à 5 000 tr/min, puis il devient rageur jusqu’à 7 300 tr/min. Qu’est-ce qu’il marche !

Il est bien soutenu par la boîte courte, rapide à manier mais pas aussi douce que celle d’une 205. Le châssis ? Il a tout bon. Direction consistante et rapide, train avant très précis, suspension ferme, la 106 fait preuve d’une sacrée efficacité, tout en se montrant plus stable du train arrière que la Saxo VTS et surtout la 205 GTI, même si elle resserre la trajectoire au lever de pied.

De plus, tout communique dans cette auto virevoltante et très bonne freineuse, au volant de laquelle on fait le plein de sensations. Le châssis s’agrémente d’un amortissement parfait, suffisamment confortable et d’un niveau sonore acceptable : sacrée mise au point ! La consommation demeure raisonnable, à 8,5 l/100 km/h.

L’alternative youngtimer

Peugeot 205 GTI 1.6 (1984 – 1992)

Voiture historique et iconique s’il en est, la 205 GTI est largement responsable du salutaire rajeunissement de l’image de Peugeot. Ceci, elle le doit à son look très réussi, ses performances remarquables et son comportement routier de référence pour qui a de bonnes notions de pilotage. Avec son 1.6 XU injection de 105 ch, elle marche plus fort qu’une VW Golf GTI (maxi de 190 km/h), elle tient mieux le pavé et freine autrement plus court !

Epousant à merveille le désir de performances des années 80, la 205 GTI 1.6 passe à 115 ch fin 1985 puis bénéficie d’un restylage en 1987, qui apporte un nouveau tableau de bord. Homogène, elle restera sans grandes modifications (juste des clignos blancs et des feux arrière façon 405 en 1990) jusqu’à la fin 1992, lors de son retrait. A partir de 15 000 €.

Peugeot 106 S16 1996, la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 587 cm3

Alimentation : injection

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis, amortisseurs (AV) ; bras tirés, barres de torsion, amortisseurs, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 5 manuelle, traction

Puissance : 120 ch à 6 600 tr/min

Couple : 145 Nm à 5 200 tr/min

Poids : 950 kg

Vitesse maxi : 205 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 8,7 s (donnée constructeur)

