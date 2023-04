Mobilité durable : RoadMate accompagne la transition des entreprises

Caradisiac : Que représente ce contrat passé avec le groupe Dékuple ?

Mehdi Tanouti et Thierry Cosme, Co-fondateurs de RoadMate : La mobilité durable est un véritable sujet de réflexion au sein de Dékuple. Depuis plus de 10 ans, le groupe a en effet développé une stratégie RSE rigoureuse et optimiste, et intégré l’innovation au service de ses collaborateurs. C'est dans ce contexte que le rapprochement avec RoadMate s'est opéré, très naturellement. L’objectif de RoadMate, dans le cadre de ce contrat, consiste à encourager Dékuple dans ses démarches éco-responsables et à améliorer continuellement l’impact de son activité au global. Nous sommes très fiers de collaborer avec des entreprises qui partagent notre vision avec autant de ferveur et conviction.

Caradisiac : Quels sont les avantages de la carte de paiement RoadMate ?

M.T / T.C : La carte de paiement RoadMate a pour avantage de pouvoir combiner tous les avantages salariaux, du forfait mobilité durable au remboursement de titre de transport en passant par la prime transport, le tout sous un seul compte de mobilité durable pour le collaborateur. Grâce à notre carte intelligente, les bénéficiaires ont accès à plus de 13 000 services et points de vente. C'est l'assurance pour eux de toujours pouvoir payer pour les mobilités durables qu'ils choisissent partout en France.

« Facilitateur de transition »

Caradisiac : RoadMate a été fondée fin 2019. Combien d’entreprises utilisent vos services ?

M.T / T.C : Une cinquantaine d'entreprises nous font déjà confiance. Ces entreprises sont de toutes tailles : PME, start-ups, scale-ups et grands comptes.

Caradisiac : Avez-vous déjà l’impression d’avoir fait évoluer la mobilité durable en entreprise ?

M.T / T.C : Tout à fait. RoadMate permet aux entreprises d'agir sur plusieurs leviers. Sur l'aspect financier d’une part. RoadMate donne en effet la possibilité à ses clients d'offrir un avantage salarial à leurs collaborateurs tout en supprimant les complexités d'administration. D’autre part, nous permettons aux entreprises d’agir sur la sensibilisation des salariés. Nous apportons en cela une réelle valeur ajoutée pour l'entreprise grâce à notre calculateur carbone et la catégorisation des modes de transports utilisés.

D’autres aspects entrent en jeu encore, mais en fin de compte, ce dont on se rend compte, c’est que l’important pour les entreprises est de montrer leur engagement envers la mobilité durable. Cela passe par la mise en place de nouvelles politiques qui encouragent activement les salariés mais aussi par la mise à disposition des ressources nécessaires pour faciliter leur utilisation. RoadMate agit comme le facilitateur de cette transition.

Caradisiac : Quelles sont vos perspectives de développement pour 2023 et 2024 ?

M.T / T.C : RoadMate prévoit de doubler sa base clients d'ici la fin de l'année 2023, nous constatons un intérêt croissant pour des solutions telles que la nôtre de la part des entreprises. Ceci nous permet de nous projeter vers un objectif de 50 000 cartes en circulation pour 2024.