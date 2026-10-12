Depuis le passage de la marque sous une co-entreprise entre Mercedes et Geely, Smart a concentré son offre sur les SUV avec les #1, #3 et récemment le #5. Le constructeur revient à ses origines en faisant renaître la descendante de la Fortwo, celle qui a fait la notoriété de la marque. Un véhicule de moins de 3 mètres de long conçu spécifiquement pour la ville et qui avait la particularité de pouvoir se garer dans la largeur d’une place de stationnement traditionnelle.

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La Smart #2 conserve l’ADN de sa devancière avec une architecture misant sur la compacité avec des roues aux 4 coins et des porte-à-faux réduits. Mais avec ses 2,75 m, le stationnement en travers d’une place devrait s’avérer plus délicat. Elle reste toutefois nettement plus compacte que la plupart des microcitadines à quatre places auxquelles elle sera confrontée, comme la Leapmotor T03, la Renault Twingo ou encore la Dacia Spring, et bien plus polyvalente qu’une voiturette électrique de type Citroën Ami. La citadine s’ouvre donc une voie pour séduire une clientèle en quête d’une vraie petite voiture de ville avec une faible empreinte au sol.

La #2 inaugure une plateforme spécifique baptisée ECA (Electric Compact Architecture), pensée spécifiquement pour l’exercice. Cette compacité et le moteur placé à l’arrière lui autorisent un rayon de braquage aussi court que sa devancière (6,95 mètres), lui permettant de faire un demi-tour en une fois dans une rue à deux voies.

Visuellement, la #2 est très proche du concept présenté au dernier salon de Pékin, avec notamment un museau en pointe et un toit flottant. Elle conserve l’ADN de sa devancière avec beaucoup de galbes, des feux en triangle à l’avant et circulaires à l’arrière, mis ici en lumière par une livrée bicolore.

À bord : une banquette et beaucoup d’espace

Si la Smart #2 est minuscule à l’extérieur, elle surprend par son habitacle vaste et bien dessiné, qui permet d’accueillir sans problème deux adultes de bonne taille. Grâce à ses porte-à-faux réduits, presque toute la longueur est dévolue aux occupants, et l’on s’y installe sans se sentir à l’étroit.

Premier détail qui frappe une fois installé à bord : la présence d’une banquette. Enfin, en apparence seulement. Les deux sièges sont bien reliés par un accoudoir central qui abrite un espace de rangement, mais ils restent réglables indépendamment l’un de l’autre. Le but est de créer une ambiance plus conviviale à bord. Attention toutefois, la citadine n’est homologuée que pour deux passagers.

Smart a opté pour une planche de bord en forme de S permettant de gagner de l’espace tout en logeant l’airbag passager. Habillée de tissu et équipée d’aérateurs circulaires, elle accueille une instrumentation numérique de petit format derrière le volant, ainsi qu’un écran central inédit qui présente une belle résolution. Malheureusement, impossible de tester les fonctionnalités, car il s’agit ici d’une version de pré-production.

On apprécie les nombreux rangements disponibles, dans l’accoudoire, l’emplacement capable pour smartphones et une sorte de « fourre-tout » placé derrière l’instrumentation. Cerise sur le gâteau, le coffre est à la fois XXL (305 litres/505 litres maxi) par rapport au gabarit de la voiture et surtout pratique grâce à la présence d’un hayon à double ouverture.

Sous le capot : 80 ch, 290 km d’autonomie et recharge rapide

La Smart #2 s’en remet à un moteur électrique de 80 ch développé par Geely et placé sur l’essieu arrière. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 11,6 s et la V-Max est de 140 km/h. Il est alimenté par une batterie LFP de 35,7 kWh (cellules CATL), une capacité plutôt généreuse pour la catégorie. Elle permettrait à la Smart de parcourir 290 km en cycle WLTP. La voiture est actuellement en cours d’homologation.

Côté recharge, la citadine accepte jusqu’à 11 kW en courant alternatif (7,7 kW sur la version d’entrée de gamme). Elle peut aussi se brancher sur les bornes rapides en courant continu (DC) avec une puissance de 65 kW et passer de 10 à 80 % en moins de 20 minutes, un atout plutôt rare sur ce type de voiture. Enfin, la technologie V2L (Vehicle-to-Load) permet d’alimenter des appareils électriques externes directement depuis la batterie.

Pour assurer une stabilité correcte à haute vitesse, Smart reprend la recette de sa devancière avec une monte pneumatique plus large à l’arrière. Le constructeur y ajoute une suspension arrière à 5 bras pour offrir un meilleur niveau de confort.

Des tarifs compétitifs malgré l’absence de coup de pouce

Sa fabrication chinoise la prive d’office du coup de pouce CEE en France. Mais le constructeur a fait un effort sur les prix pour abaisser le ticket d’entrée sous les 20 000 €. Ainsi, la biplace électrique sera disponible à la commande pendant le Mondial de l’auto et livrable à compter du premier semestre 2027.

Les prix de la nouvelle Smart #2