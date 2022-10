dailymotion Mondial de l'auto 2022 : le top des berlines familiales

Mobilize Limo : pour les pros

La Limo est la berline 100% électrique de Mobilize, la jeune marque dédiée aux nouvelles mobilités, conçue par Renault. Cette voiture est vendue depuis quelques temps en Chine sous la marque JMEV.

Assez banale sur le plan du style mais dotée d'un intérieur à la présentation moderne, la Limo possède un moteur de 150 chevaux (alimenté par des batteries de 60 kWh) et revendique une autonomie maximale de 450 kilomètres d'après le cycle WLTP. Là encore, les chiffres paraissent suffisants sans atteindre des records (Mobilize annonce la récupération de 250 km d'autonomie en 40 minutes via la charge rapide en courant continu).

Uniquement disponible en location (pour des durées qui vont de trois mois à trois ans), la Mobilize Limo coûte 1 499€ par mois. Autant dire qu'à ce prix, elle ne joue pas non plus les électriques bon marché même si ce forfait inclut toutes les assurances professionnelles nécessaires et un entretien complet (avec même un véhicule de remplacement en cas de panne).

BYD Seal : la surprise

Le constructeur chinois BYD est venu avec 3 modèles au Mondial de l’auto. La marque qui existe depuis plus de 20 ans est distribuée en France dans 90 sites dont un à Paris. Parmi les nombreux SUV. C’est la Seal, une berline électrique de 4,80 mètres, du format d’une Tesla Model 3.

Ce modèle s’en inspire largement dans ses lignes. Elle offre des prestations de premier ordre : les variantes propulsion de 204 ch ou 313 ch héritent d'une batterie de 61,4 kWh pour la moins puissante, et 82,5 kWh pour la seconde, tandis que la plus chère des Seal, à quatre roues motrices, développe 530 ch (batterie de 82,5 kWh). Les autonomies varient de 550 à 700 km, mais attention : il s'agit des données du cycle chinois CLTC, très peu réaliste. La BYD Seal devrait arriver en Europe en 2023.

Next Ora Concept : la panamera

Great Wall Motor via sa marque Ora présente au Mondial un concept car de berline de luxe électrique aux allures de Porsche Panamera. Cette ressemblance est pour une fois légitime puisque le designer est celui qui a croqué la Porsche Panamera. Son nom ne semble pas définitif, étant donné que la voiture est encore à l’état de concept.

A bord, le coupé 4 portes offre un espace vraiment très correct aux jambes et une qualité perçue qui mêle le bon comme les cuirs des sièges et le moins bon à l’image des plastiques de partie basses. Le contenu technologique est au rendez-vous avec par exemple trois écrans numériques.

Great Wall Motor ne communique pas tous les détails de la fiche technique de cette auto à l’heure où nous écrivons ces lignes. On sait simplement que son couple maximal est fixé à 680 Nm, ce qui lui permettrait d’accélérer de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes. On ne connait pas encore les détails sur l'autonomie mais il se murmure qu'elle devrait froler les 430 km.

DS9 : la plus chinoise des Françaises

La DS 9 s’embourgeoise un peu plus avec cette nouvelle série spéciale intitulée Opéra Première. Seulement proposée avec des motorisations hybrides rechargeables, cette version arbore une nouvelle teinte de carrosserie violette, associée à une sellerie intérieure claire.

La DS 9 Opéra Première laisse le choix entre deux niveaux de puissance du groupe motopropulseur hybride rechargeable : celui de 250 chevaux à 76 800€, ou celui de 360 chevaux à 86 650€. Même en cochant beaucoup d'options de la BMW 540e hybride rechargeable de 394 chevaux, vous aurez du mal à dépasser cette somme : la grande berline française assume donc à 100% son positionnement premium.

Hopium Machina : un projet made in Normandie

La start-up française Hopium a ouvert au Mondial la première berline sportive à hydrogène de France qui sera livrée en 2025. La berline de luxe à quatre portes sera produite en Normandie, près de Vernon, avec une capacité annuelle de production annoncée de 20 000 unités.

Cette berline sportive à pile à combustible devrait être proposée autour de 120 000 euros, avec une précommande fixée à 156 euros, et une livraison attendue pas avant 2025. Elle promet une autonomie de 1 000 kilomètres, pour une puissance de 500 chevaux distribués aux roues arrière.