Du 12 au 18 octobre, Paris accueille la 91e édition du Mondial de l’Auto. Une édition particulière puisque de nombreux constructeurs chinois font leur apparition, tandis que d’autres marques très attendues seront absentes.

L’économie et les choix stratégiques font partie des principales raisons expliquant l’absence de certains constructeurs au Mondial de l’Auto.

Les finances ont eu raison d’eux

Comme évoqué précédemment, l’économie peut être l’une des raisons de l’absence de certaines marques. C’est notamment le cas de BMW et Mini. Alors qu’ils avaient officiellement annoncé leur participation au Mondial plus tôt dans l’année, BMW et Mini ont finalement dû se retirer pour des raisons économiques.

En effet, les chiffres de ces derniers mois ne sont pas très encourageants. C’était notamment le cas au mois de juin, lorsque l’action du groupe affichait une baisse de 8 %, passant sous la barre des 60 €, soit son niveau le plus bas depuis 2020. Mais ce n’est pas tout, puisque les ventes de BMW en Chine ont chuté de près de 20 % depuis le début de l’année.

« Les résultats financiers mondiaux inférieurs à nos projections ont entraîné cette décision. Dans ce contexte, et en raison d’un changement de priorités, BMW Group a décidé d’annuler sa participation au Mondial de l’Auto de Paris 2026 afin de se concentrer sur d’autres formats. L’entreprise reste néanmoins engagée à maintenir une présence sélective lors des salons automobiles à l’avenir », avait confirmé le groupe à Caradisiac en juillet dernier.

Mais il n’y a pas qu’en Europe que les chiffres sont difficiles à digérer. Des marques japonaises rencontrent également des difficultés économiques. C’est notamment le cas de Nissan, qui a annoncé la fermeture de plusieurs sites industriels après avoir estimé sa perte pour l’exercice 2024-2025 à environ 4 milliards d’euros. La priorité pour les dirigeants de Nissan n’est donc pas de dépenser de l’argent pour participer à un salon comme le Mondial.

Toyota ainsi que sa division premium Lexus ont également refusé d’y participer. Néanmoins, le constructeur japonais disposera tout de même d’un stand dans l’espace innovation.

MG absent

Alors qu’environ 20 constructeurs chinois seront présents au Mondial de l’Auto du 12 au 18 octobre, la marque chinoise la mieux implantée en France ne sera pas de la partie. MG dispose pourtant d’une légitimité supplémentaire, par rapport à certains de ses concurrents, pour présenter ses véhicules à Paris.

Le constructeur chinois ne sera finalement pas présent au mois d’octobre. Une décision étonnante lorsque l’on sait que le groupe SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation), auquel appartient MG Motor, sera bien présent et représenté par Maxus.

Un leader de l’électrique reste chez lui

Du côté des absents, beaucoup de marques sont à recenser. Cette fois-ci, c’est au tour de Tesla de figurer sur cette liste. Le constructeur, précurseur dans le domaine de la voiture électrique, ne sera pas présent à Paris.

La raison de cette absence ? Les tensions politiques pourraient notamment entrer en jeu. Elon Musk entretenant des relations parfois tendues avec certains responsables politiques français, la marque américaine a décidé de faire l’impasse sur cette édition du Mondial.

Les constructeurs sportifs ont une stratégie différente

Tout comme les précédents constructeurs cités, les marques automobiles sportives comme Porsche, Ferrari, Maserati, McLaren ou encore Lamborghini ne figurent pas parmi les présents au Mondial de l’Auto.

Une décision plus compréhensible puisque le Mondial de Paris s'adresse avant tout au grand public. De nombreux visiteurs se rendent Porte de Versailles dans le but de découvrir de nouveaux véhicules et, pourquoi pas, de trouver leur prochaine voiture. Les constructeurs de voitures de sport et de prestige privilégient de leur côté d’autres événements ou formats pour présenter leurs modèles à leur clientèle.

Une absence qui reste toutefois notable pour Maserati. La marque fait partie du groupe Stellantis et ne sera pas représentée, alors que huit autres marques du groupe seront présentes et que le constructeur italien traverse actuellement une période difficile.