Mondial de l’Auto 2026 : voici les 10 marques chinoises présentes à Paris, celles à surveiller

Depuis 2025, les marques chinoises s’implantent davantage sur les marchés automobiles mondiaux en apportant de nouvelles technologies. C’est encore le cas cette année, puisque de nouvelles marques ont fait leur apparition et présenté leurs premiers modèles. Pour cette 91e édition du Mondial de l’Auto de Paris, jamais autant de constructeurs chinois n’avaient été recensés jusqu’à présent.

Pour certaines d’entre elles, il s’agira d’une première participation au Mondial de l’Auto, quelques mois seulement après le début de leur commercialisation en dehors de leur pays d’origine. Voici celles qui y participeront.

BYD et Denza

Après seulement trois années de commercialisation de sa gamme de véhicules sur le marché français, BYD s’impose comme l’une des marques chinoises préférées des Français, avec plus de 13 000 immatriculations sur les six premiers mois de l’année 2026 et plus de 120 concessions présentes en France. La marque chinoise, arrivée dans l’Hexagone en juin 2023, va participer à son troisième Mondial de l’Auto avec des véhicules hybrides comme la citadine Dolphin G DM-i hybride rechargeable, proposée à 23 990 €, ainsi que la Dolphin Surf. BYD présentera également des SUV tels que l’Atto 2, l’Atto 3 Evo modernisé, ainsi que le duo Sealion 7 et Sealion 5 DM-i. Sans oublier la berline Seal 6.

De son côté, Denza, la marque premium de BYD, présentera plusieurs de ses modèles au Mondial, dont le SUV Bao 5 ainsi que la supercar 100 % électrique Denza Z.

Changan, Deepal, Nevo et Avatr

Le groupe automobile chinois Changan sera également présent. Ses marques Deepal, Nevo et Avatr présenteront plusieurs de leurs modèles. Conçue en collaboration avec Huawei et CATL, Avatr permet au groupe Changan de mettre en avant ses technologies d’aide à la conduite et ses équipements embarqués dans les habitacles, notamment avec sa berline Avatr 12 et son SUV coupé Avatr 11.

Deepal marquera son entrée officielle sur le marché européen à l’occasion du Mondial, où la marque présentera ses SUV S05 et S07. Le groupe chinois viendra également à Paris avec le constructeur Nevo, qui exposera sa dernière voiture électrique, l’A06.

Groupe Chery : Chery, Omoda et Jaecoo

Présentes sur le marché français avec leurs différentes gammes de véhicules depuis seulement quelques mois, Omoda et Jaecoo vont présenter l’ensemble de leur gamme électrifiée.

Omoda présentera ses crossovers Omoda 7 Hybride Rechargeable et Omoda 9 Hybride Rechargeable. Quant à Jaecoo, ses SUV Jaecoo 5 Hybride, Jaecoo 7 Hybride et Jaecoo 7 Hybride Rechargeable seront présents sur le stand de l’exposant chinois.

Pour Chery, la situation est légèrement différente. En effet, la marque chinoise vient tout juste de s’implanter sur le marché français, où elle commercialise ses modèles depuis le 1er septembre. Ce Mondial représente donc un moyen de se lancer plus concrètement et de séduire une nouvelle clientèle en dévoilant au public le Tiggo 4 Hybride, le Tiggo 7 Hybride ainsi que sa version Hybride Rechargeable, sans oublier le Tiggo 8 Hybride Rechargeable.

Forthing

Membre du groupe Dongfeng, le constructeur chinois Forthing se lancera sur le marché français à l’occasion du Mondial. Il exposera sur son stand son SUV V6, sa berline S7 et le SUV T5. Un bon moyen de partir à la conquête du marché français après s’être implanté en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Autriche, aux Pays-Bas ainsi que dans les pays scandinaves.

GAC

Implanté seulement sur deux marchés européens, en Espagne et au Royaume-Uni, le constructeur GAC Motor a récemment dévoilé deux modèles qu’il devrait prochainement commercialiser en France : l’Aion V, un SUV compact de 4,6 mètres de long offrant jusqu’à 510 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP, et l’Aion UT, une compacte 100 % électrique de 4,27 mètres de long. Ces deux modèles seront présentés au Mondial de l’Auto, tout comme la stratégie européenne du constructeur.

Geely Auto et Zeekr

Le groupe automobile chinois Geely arrivera en force au Mondial de Paris avec sa marque homonyme ainsi que sa marque premium Zeekr. Dans un premier temps, Geely exposera sur son stand sa berline 100 % électrique E2, commercialisée à partir d’un peu plus de 20 000 €, ainsi que le SUV compact Geely E5. Le SUV familial Geely Starray EM-i sera également de la partie.

Du côté du haut de gamme, Zeekr présentera trois de ses modèles : le Zeekr 7X, l’imposant Zeekr 9X ainsi que le Zeekr 7GT.

Leapmotor

Le constructeur chinois Leapmotor s’est associé à Stellantis et pourrait profiter de cette association pour développer ses ventes en Europe, mais également de la présentation de sa gamme au Mondial, du 12 au 18 octobre. Venus concurrencer directement les modèles électriques européens, notamment grâce à des tarifs inférieurs à 25 000 € pour certains d’entre eux, les modèles comme la berline B05 et le SUV B10 seront présents sur le stand de Leapmotor, tout comme la berline B03, le SUV B03X et le D19.

Lynk & Co

Pour sa première exposition face au public, difficile de rêver mieux que le Mondial de l’Auto de Paris. Entre nouveautés et modèles déjà commercialisés, Lynk & Co compte bien profiter du salon pour renforcer sa présence sur le marché français. La marque exposera le SUV 01, la 02, le SUV hybride rechargeable 08, ainsi que la 07 GT.

Xpeng

C’est potentiellement l’un des constructeurs chinois les plus tournés vers le développement de technologies basées sur l’intelligence artificielle. Xpeng l’a notamment démontré avec son imposant SUV G9L, qui sera présenté pour la première fois en Europe à l’occasion du Mondial de l’Auto. À ses côtés, le public pourra retrouver plusieurs modèles clés de la marque : le SUV familial G6, le SUV G9, le grand monospace haut de gamme Xpeng X9, le SUV coupé 100 % électrique L03 ainsi que la berline P7+.