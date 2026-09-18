Alexandre Bataille Le 18/09/2026 à 18:00

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de la rédaction

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2. Une hybridation qui tient la route et une autonomie confortable

1. Omoda 7, le SUV full option à 39 000 €

Chiffres clés *

Longueur : 4,66 m

Largeur : 1,87 m

Hauteur : 1,67 m

Nombre de places : 5 places

Volume du coffre : 537 l / 1 294 l Boite de vitesse : Auto. à 1 rapport

Carburant : Hybride essence électrique

Taux d'émission de CO2 : NC

Date de commercialisation du modèle : Non communiquée

* A titre d'exemple pour la version 1.5 PHEV SHS-P 279 18.4 KWH PREMIUM.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.