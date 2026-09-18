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Essai

Omoda 7, le SUV full option à 39 000 €

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

5  

L’Omoda 7 débarque en France avec une hybridation qui tient la route et une dotation qu’aucune marque européenne ne peut challenger à ce tarif.

Omoda 7, le SUV full option à 39 000 €

En bref

SUV compact
Hybride rechargeable
Prix : 38 990 €

Face à l’explosion des tarifs sur le marché automobile, l’arrivée du tandem Jaecoo et Omoda ne passe pas inaperçue. Ces marques membres du groupe Chery cassent les prix tout en proposant des modèles aboutis, une garantie allant jusqu’à 8 ans et surtout un réseau d’entretien et de réparation implanté dans l’Hexagone.

Long de 4,66 mètres, l’Omoda 7 SHS annonce une fiche technique alléchante et en ligne avec la fiscalité française. Une motorisation hybride rechargeable développant 279 ch autorisant jusqu’à 92 km d’autonomie en mode électrique et surtout un tarif agressif : 38 990 €. Ce nouvel acteur secoue une nouvelle fois les ténors de la catégorie des SUV compacts. Un Peugeot 3008 équivalent se négocie à 44 290 € alors qu’un Volkswagen Tiguan voit sa facture s’envoler à 55 900 €. Seul un autre modèle chinois, le MG EHS, est capable de rivaliser.

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L’Omoda 7 est en quelque sorte la version chic et urbaine du Jaecoo 7, le SUV qui cartonne à l’heure actuelle dans l’Hexagone. En effet, les deux entités, membres du groupe Chery, partagent les mêmes chaînes de production en Chine et des bases techniques communes. Ce qui diffère, c’est le design, l’équipement et le marketing autour des deux marques. Pour faire simple, c’est la même cacahuète mais avec un enrobage différent.

La face avant, proche du Lexus RX, se distingue par un museau pointu et une calandre ajournée.
A l’arrière, une signature LED en forme d’éclairs prend place sur toute la largeur.

Esthétiquement, l’Omoda 7 se distingue par un museau arrondi, des optiques en amande et une calandre trapézoïdale. À 38 990 €, le Chinois s’avère particulièrement généreux pour agrémenter un look soigné dans l’ensemble et inspiré par le dernier Lexus RX. Vous disposerez par exemple, de série, de jantes alliage 20'', de feux full-LED à l’avant et LED à l’arrière, de vitres arrière surteintées ou encore d’un toit ouvrant panoramique. Des équipements fournis en option chez la concurrence. Seule la couleur est en option (entre 600 et 900 €).

Long de 4, 66 m, l’Omoda 7 vient challenger des SUV comme le Peugeot 3008 ou le Renault Austral.
Long de 4, 66 m, l’Omoda 7 vient challenger des SUV comme le Peugeot 3008 ou le Renault Austral.

À ce prix défiant toute concurrence, l’Omoda 7 s’avère fiscalement adapté à l’Hexagone. Avec des rejets de CO2 de 53 g/km, il est exempté de malus CO2. En revanche, il essuie un malus au poids de 1 710 € après abattement de 200 kg (1 870 kg).

A 38 990 €, une dotation en équipement imbattable

À bord, cette insolence tarifaire se poursuit avec une dotation qu’aucune marque européenne n’est en mesure de challenger. On retrouve parmi une trentaine d’équipements : du cuir synthétique, une caméra 540°, un vitrage acoustique, une sono décevante, on doit l’avouer, Sony avec 8 HP, des sièges chauffants et ventilés, un chargeur à induction ou encore une imposante dalle centrale de 15,6 pouces.

L’intérieur est soigné et suréquipé. A ce prix, le SUV chinois offre du cuir surpiqué, de l’Alcantara, une grosse sono ou un toit panoramique ouvrant, des sièges chauffants et ventilés, etc.
L’intérieur est soigné et suréquipé. A ce prix, le SUV chinois offre du cuir surpiqué, de l’Alcantara, une grosse sono ou un toit panoramique ouvrant, des sièges chauffants et ventilés, etc.

L’écran a la particularité de pouvoir coulisser vers le passager. Si l’effet technologique est garanti, ce mécanisme a contraint les concepteurs à supprimer purement et simplement la boîte à gants, réduisant les rangements de bord à la seule console centrale et aux contre-portes. Dommage.

Pur Gadget, l’écran coulisse vers le passager. Conséquence. La boîte à gants est supprimée.
Pur Gadget, l’écran coulisse vers le passager. Conséquence. La boîte à gants est supprimée.
La Sono Sony équipée de 8 HP nous a décue. Elle manque de puissance, de clarté et de profondeur de basses.
La Sono Sony équipée de 8 HP nous a décue. Elle manque de puissance, de clarté et de profondeur de basses.

Ce système permet ainsi au passager avant de gérer le multimédia ou la navigation pendant que le conducteur se concentre sur la conduite. En pratique, il s’agit d’un pur gadget car la tablette intègre la quasi-totalité des commandes (ventilation, chauffage, etc.). Même constat pour le démarrage de la voiture qui impose de boucler sa ceinture pour pouvoir avancer, ou encore le réglage des rétroviseurs d’abord via l’écran puis via les molettes au volant. Encore une fois, l’ergonomie n’est pas la meilleure de la catégorie. La finition, elle, en revanche, se montre rigoureuse avec des ajustements sérieux et des matériaux agréables au toucher qui n’ont rien à envier aux concurrents européens.

L’espace aux places arrière est vaste.
L’espace aux places arrière est vaste.
Le coffre (volume utile de 537 litres) est parfaitement calibré pour une famille de 5 personnes.
Le coffre (volume utile de 537 litres) est parfaitement calibré pour une famille de 5 personnes.

L’Omoda 7 tire avantage de ses dimensions généreuses (2,72 m d’empattement) pour offrir un habitacle accueillant. Les passagers arrière bénéficient d’un espace aux jambes très satisfaisant, tandis que le coffre affiche un volume utile allant de 537 à 1 294 litres, parfaitement calibré pour une famille de 5 personnes.

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Chiffres clés *

  • Longueur : 4,66 m
  • Largeur : 1,87 m
  • Hauteur : 1,67 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 537 l / 1 294 l
  • Boite de vitesse : Auto. à 1 rapport
  • Carburant : Hybride essence électrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Non communiquée

* A titre d'exemple pour la version 1.5 PHEV SHS-P 279 18.4 KWH PREMIUM.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

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