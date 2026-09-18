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Omoda

Essai

Omoda 7, le SUV full option à 39 000 €

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

5  

6. La fiche technique du Omoda 7 SHS

 

Omoda 7, le SUV full option à 39 000 €

Les chiffres clés

Omoda 7 1.5 PHEV SHS-P 279 18.4 KWH PREMIUM
Généralités  
Date de commercialisation 17/09/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois
Dimensions  
Longueur 4,66 m
Largeur sans rétros 1,87 m
Hauteur 1,67 m
Empattement 2,72 m
Volume de coffre mini 537 L
Volume de coffre maxi 1 294 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 1 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 500 cm3
Puissance 279 ch
Couple cumulé 365 Nm
Autonomie en électrique combinée 90 km
Capacité batterie 18,40 kWh
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 1
Roues motrices 4x4
Performances / consommation  
Accélération de 0 à 100 km/h 8.4 s
Consommation mixte 2,30 l / 100 km
Emissions de CO2 53 g/km (nedc)
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