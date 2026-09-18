Omoda 7, le SUV full option à 39 000 €

6. La fiche technique du Omoda 7 SHS
Les chiffres clés
|Omoda 7 1.5 PHEV SHS-P 279 18.4 KWH PREMIUM
|Généralités
|Date de commercialisation
|17/09/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|150 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|84 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,66 m
|Largeur sans rétros
|1,87 m
|Hauteur
|1,67 m
|Empattement
|2,72 m
|Volume de coffre mini
|537 L
|Volume de coffre maxi
|1 294 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|1 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
|Cylindrée
|1 500 cm3
|Puissance
|279 ch
|Couple cumulé
|365 Nm
|Autonomie en électrique combinée
|90 km
|Capacité batterie
|18,40 kWh
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|1
|Roues motrices
|4x4
|Performances / consommation
|Accélération de 0 à 100 km/h
|8.4 s
|Consommation mixte
|2,30 l / 100 km
|Emissions de CO2
|53 g/km (nedc)
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