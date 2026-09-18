3. Omoda 7 Premium (2026) : tarif, équipements de série et technologie en France
L’Omoda 7 est commercialisé en France avec une finition et un prix : 38 990 €.
La version Premium embarque comme principaux équipements de série la climatisation automatique bizone, un tableau de bord numérique de 8,9 », un écran central tactile coulissant de 15,3 », un système audio à 8 haut-parleurs, la réplication de smartphone sans fil, un chargeur à induction, un volant chauffant, des sièges avant chauffants, des rétroviseurs rabattables électriquement ainsi que des jantes en alliage de 19 », des rails de toit, des vitres arrière surteintées, tous feux à LED et un chargeur V2L de 3,3 kW, des sièges avant électriques et ventilés, le stationnement semi-autonome, un hayon motorisé mains libres et un toit panoramique.
Le point techno : caméra 540°
L'Omoda 7 dispose de caméras périphériques offrant une vue à 360° couplées à une vue « châssis transparent » pour repérer les obstacles directement sous les roues lors des manœuvres complexes.
Photos (106)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération