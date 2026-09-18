L’Omoda 7 est commercialisé en France avec une finition et un prix : 38 990 €.

La version Premium embarque comme principaux équipements de série la climatisation automatique bizone, un tableau de bord numérique de 8,9 », un écran central tactile coulissant de 15,3 », un système audio à 8 haut-parleurs, la réplication de smartphone sans fil, un chargeur à induction, un volant chauffant, des sièges avant chauffants, des rétroviseurs rabattables électriquement ainsi que des jantes en alliage de 19 », des rails de toit, des vitres arrière surteintées, tous feux à LED et un chargeur V2L de 3,3 kW, des sièges avant électriques et ventilés, le stationnement semi-autonome, un hayon motorisé mains libres et un toit panoramique.