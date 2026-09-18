Sous le capot, le constructeur chinois mise sur la technologie SHS (Super Hybrid System) qui équipe également plusieurs modèles des marques Jaecoo et Chey.

Ce système repose sur le même principe que celui de BYD, de Nissan et Honda. La majorité du temps, le moteur essence sert de générateur pour recharger la batterie servant à alimenter le moteur électrique qui se charge seul de faire tourner les roues. Et selon les situations il se reconnecte pour l’aider via un système d'embrayages automatisés (transmission 1 DHT).

L’Omoda 7 s’appuie sur un 4 cylindres essence 1.5 suralimenté à cycle Atkison de 143 ch, un moteur électrique puissant (204 ch) et une batterie LFP de 18,4 kWh (brut). L’ensemble développe une puissance cumulée de 279 ch mais l’argument de l’Omoda 7 : une autonomie 100 % électrique dépassant les 90 km en cycle WLTP, ce qui permet de couvrir la majorité des trajets quotidiens sans émissions. L’autonomie totale peut grimper jusqu’à 1 200 km grâce à un réservoir en carburant de 60 litres.

Trois modes de conduite sont disponibles : Un mode Eco, Normal et Sport avec en parallèle une gestion de la charge souhaitée (pour rouler majoritairement en 100 % électrique) en tout automatique ou au contraire pour garder un niveau de charge à l'arrivée (pour entrer dans une ZFE par exemple). Pour trouver ces réglages il faut une nouvelle fois passer par l’écran.

Nous avons opté pour le mode "i-Smart" pour cet essai. L'hybridation favorise au maximum l'électrique. Le système optimise ces phases en rechargeant au maximum la batterie avec le thermique. Conséquence, le conducteur bénéficie de la réactivité immédiate de l'électrique, du silence de fonctionnement et, surtout, de consommations maîtrisées.

Une hybridation qui tient la route

Lorsque le 4 cylindres vient en renfort, comme sur l'autoroute par exemple, le niveau sonore reste maîtrisé et les ressources sont suffisantes. Toutefois, le ressenti de la puissance se situe davantage aux alentours des 150 ch que des 279 ch annoncés. Cette hybridation agréable à conduire et peu intrusive permet surtout d'obtenir des consommations réjouissantes. L'ordinateur réalise une moyenne des consommations électriques et de carburant sur le parcours. Le verdict est intéressant puisque sur notre trajet d'environ 100 km nous avons réalisé une moyenne de 5 l/100 km, soit conforme aux valeurs WLTP.

L'Omoda 7 est équipé d'un chargeur embarqué AC de 6,6 kW. Suffisant pour faire le plein sur une Wallbox de 7,4 kW en 4 heures environ. Mais le SUV venu d'Orient a étudié la concurrence et propose en plus une charge rapide en courant continu (DC), jusqu’à 40 kW. De quoi passer de 20 à 80 % de charge en moins de 20 minutes. Nous n’avons malheureusement pu vérifier ces performances par faute de temps.

Un bon voyageur mais une sécurité active intrusive

À faible vitesse, les suspensions se montrent un peu fermes et sautillantes, notamment avec des jantes de 20’’ et un poids élevé, mais rien de rédhibitoire. L'Omoda 7 reste maniable en ville et correctement maintenu sur le réseau secondaire. Le SUV Chinois reste bien en dessous d'un Austral ou d'un 3008 en matière d'agilité et d'équilibre sur routes sinueuses, mais dans l'ensemble la copie rendue est correcte et séduira la majorité des prospects. Le chinois fait bien à peu près partout. Surtout, il s'avère être un bon compagnon de voyage sur les grands axes ou l’amortissement devient plus conciliant. En revanche l’insonorisation déçoit malgré la présence d’une annulation active du bruit. Les bruits d’air et les bruits de roulement gagneraient à être améliorés.

Les très nombreuses aides à la conduite (désactivables) s'avèrent intrusives et ô combien agaçantes à la longue. A l'image du système de verrouillage lorsque la ceinture n'est pas bouclée.