5. Omoda 7 SHS vs BYD Seal U, MG EHS et Peugeot 3008 : que vaut la concurrence ?
L’Omoda 7 SHS est évalué dans la catégorie des SUV compacts hybrides rechargeables qui comprend notamment
Le BYD Seal U DM-i (218 à 323 ch) : à partir de 39 500 €.
Le MG EHS PHEV (272 ch) : à partir de 33 990 € (remise de 4000 €)
Le Peugeot 3008 PHEV 225 Allure : 44 290 €
|Omoda 7 Hybride rechargeable
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,9 /20
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