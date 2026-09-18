Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Omoda

Essai

Omoda 7, le SUV full option à 39 000 €

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

5  

5. Omoda 7 SHS vs BYD Seal U, MG EHS et Peugeot 3008 : que vaut la concurrence ?

 

Omoda 7, le SUV full option à 39 000 €

L’Omoda 7 SHS est évalué dans la catégorie des SUV compacts hybrides rechargeables qui comprend notamment 

Le BYD Seal U DM-i (218 à 323 ch) : à partir de 39 500 €.

Le MG EHS PHEV (272 ch) : à partir de 33 990 € (remise de 4000 €)

Le  Peugeot 3008 PHEV 225 Allure : 44 290 €

Omoda 7 Hybride rechargeable
Budget
  • 7.88
  • 7.88
  • 7.88
  • 7.88
  • 7.88
 
Pratique
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Rapport prix/équipements
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Sur la route
  • 6.44
  • 6.44
  • 6.44
  • 6.44
  • 6.44
 
Sécurité
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Note globale : 13,9 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (106)

Voir tout

Sommaire

5  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Guides d'achat

Voir tous les guides d'achat