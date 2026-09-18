L’Omoda 7 SHS est évalué dans la catégorie des SUV compacts hybrides rechargeables qui comprend notamment

Le BYD Seal U DM-i (218 à 323 ch) : à partir de 39 500 €.

Le MG EHS PHEV (272 ch) : à partir de 33 990 € (remise de 4000 €)

Le Peugeot 3008 PHEV 225 Allure : 44 290 €