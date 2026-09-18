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Essai

Omoda 7, le SUV full option à 39 000 €

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

5  

4. Omoda 7 : le SUV hybride chinois qui pulvérise les prix des Peugeot 3008 et VW Tiguan

 

Omoda 7, le SUV full option à 39 000 €

La concurrence : injouable

L'Omoda 7 s'aligne sur le  BYD Seal U DM-i (218 à 323 ch) : à partir de 39 500 €. Il se positionne 5 000 € à 15 000 € moins cher que les SUV hybrides rechargeables européens comme le Peugeot 3008 PHEV 225 Allure 44 290 € ou le Volkswagen Tiguan PHEV 204 ch : 55 900 €.

 A retenir : un prix et des prestations qui suivent

Avec sa présentation valorisante, son espace à bord généreux, une autonomie électrique convaincante et un tarif ultra-agressif, cet Omoda 7 a de vraies cartes à jouer sur le marché français. Reste à voir si la notoriété de la marque suivra auprès du public.

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix
1.5 PHEV SHS-P 279 18.4 KWH PREMIUM 53 (nedc) 38 990 €

 

Caradisiac a aimé

  • Le prix canon
  • La garantie de 7 ans
  • L'équipement imbattable
  • L'espac à bord
  • L'hybridation au point, agréable à conduire et consommations faibles

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • Peu de rangements
  • Ergonomie à revoir 
  • Comportement routier lambda
  • Aides à la conduite intrusives
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