La concurrence : injouable

L'Omoda 7 s'aligne sur le BYD Seal U DM-i (218 à 323 ch) : à partir de 39 500 €. Il se positionne 5 000 € à 15 000 € moins cher que les SUV hybrides rechargeables européens comme le Peugeot 3008 PHEV 225 Allure 44 290 € ou le Volkswagen Tiguan PHEV 204 ch : 55 900 €.

A retenir : un prix et des prestations qui suivent

Avec sa présentation valorisante, son espace à bord généreux, une autonomie électrique convaincante et un tarif ultra-agressif, cet Omoda 7 a de vraies cartes à jouer sur le marché français. Reste à voir si la notoriété de la marque suivra auprès du public.

Les prix Version Co2 (en g/km) Prix 1.5 PHEV SHS-P 279 18.4 KWH PREMIUM 53 (nedc) 38 990 €

Caradisiac a aimé

Le prix canon

La garantie de 7 ans

L'équipement imbattable

L'espac à bord

L'hybridation au point, agréable à conduire et consommations faibles

Caradisiac n'a pas aimé