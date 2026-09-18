4. Omoda 7 : le SUV hybride chinois qui pulvérise les prix des Peugeot 3008 et VW Tiguan
La concurrence : injouable
L'Omoda 7 s'aligne sur le BYD Seal U DM-i (218 à 323 ch) : à partir de 39 500 €. Il se positionne 5 000 € à 15 000 € moins cher que les SUV hybrides rechargeables européens comme le Peugeot 3008 PHEV 225 Allure 44 290 € ou le Volkswagen Tiguan PHEV 204 ch : 55 900 €.
A retenir : un prix et des prestations qui suivent
Avec sa présentation valorisante, son espace à bord généreux, une autonomie électrique convaincante et un tarif ultra-agressif, cet Omoda 7 a de vraies cartes à jouer sur le marché français. Reste à voir si la notoriété de la marque suivra auprès du public.
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|1.5 PHEV SHS-P 279 18.4 KWH PREMIUM
|53 (nedc)
|38 990 €
Caradisiac a aimé
- Le prix canon
- La garantie de 7 ans
- L'équipement imbattable
- L'espac à bord
- L'hybridation au point, agréable à conduire et consommations faibles
Caradisiac n'a pas aimé
- Peu de rangements
- Ergonomie à revoir
- Comportement routier lambda
- Aides à la conduite intrusives
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