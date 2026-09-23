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La Lynk & Co 07 GT choisit le Mondial de l’auto 2026 pour commencer sa carrière en Europe

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Julien Bertaux

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Actuellement lancé en Chine, ce grand break de chasse hybride rechargeable va s’attaquer au Vieux Continent. Le stand du constructeur sera aussi l’occasion pour le public de mieux cerner la gamme de cette marque encore méconnue.

La Lynk & Co 07 GT choisit le Mondial de l’auto 2026 pour commencer sa carrière en Europe
Lynk & Co a préféré une ligne façon break de chasse pour sa 07 GT, mais elle manque de finesse.

Connaissez-vous Lynk & Co ? Créée par le géant chinois Geely en 2016, elle a été lancée en 2020 avec un SUV hybride, le 01. Loin d’avoir marqué les esprits, la firme revient au Mondial de l’auto avec l’intention de mieux se faire connaître.

Aux côtés du grand SUV 08, du SUV plus compact 02 et bien sûr du 01, Lynk & Co présentera un véhicule plus statutaire. Il s’agit de la 07 GT, une familiale aux allures de break de chasse longue de 4,85 m. Si elle ressemble à une autre auto du groupe, la Zeekr 7GT, sa chaîne de traction diffère puisqu’il s’agit d’une hybride rechargeable, et non d’une électrique.

Motorisation hybride rechargeable

La Lynk & Co 07 GT choisit le Mondial de l’auto 2026 pour commencer sa carrière en Europe

Sa partie technique reste identique à celle de la version vendue en Chine avec deux déclinaisons : l’une en propulsion et l’autre avec plus de 500 chevaux en transmission intégrale, utilisant dans les deux cas une batterie de 28,3 kWh. Cette 07 GT est donnée pour 200 km d’autonomie électrique selon le cycle d’homologation chinois CLTC, moins contraignant que le WLTP.

Sans surprise, Lynk & Co mettra le paquet sur la technologie embarquée avec notamment la présence d’un combiné d’instrumentation numérique de 10,2 pouces, un écran central de 15,4 pouces et toutes les aides à la conduite les plus évoluées. Son prix de base devrait être inférieur à 50 000 €.

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