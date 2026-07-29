Près de 900 ch, 240 km/h en pointe, 2,9 tonnes sur la balance, à quoi sert le nouveau Zeekr 9X ?

Depuis plus d’un an, nous vous parlons du Zeekr 9X, notamment pour son rapport prix/équipement imbattable ainsi que pour son autonomie en électrique, loin d’être extraordinaire. Désormais, la marque nous le présente de façon officielle et le commercialise sur notre marché.

Ce SUV, dont le style est un mélange de Rolls-Royce Cullinan et de Range Rover, ne fait pas dans la demi-mesure. Sous sa carrosserie longue de 5,23 m se cache un bloc quatre cylindres 2.0 turbo faisant office de générateur. Il alimente deux électromoteurs d’une puissance cumulée de 897 ch ! Malgré sa masse de 2 900 kg, il atteint les 100 km/h en 4,1 secondes et file jusqu’à 240 km/h. Comme pour tous les modèles hybrides rechargeables, il devrait annoncer une consommation homologuée indécente. Il n’en est rien puisqu’il affiche 8,9 l/100 km.

Cette technologie a ses limites, malgré une batterie d’une capacité de 55,1 kWh. Une Renault 5 en offre presque autant (52 kWh) et peut parcourir 410 km. Pour notre Zeekr 9X, cette distance se limite à 179 km (consommation moyenne de 28,5 kWh/100 km), c’est la conséquence directe du poids de l’engin. Toutefois, sa recharge de 10 à 80 % en moins de 10 minutes est d’une grande rapidité. L’architecture de 900 V et la puissance atteignant 330 kW en courant continu expliquent cela. Pour en finir avec quelques chiffres, sachez qu’il est capable d’engloutir entre 677 et 2 148 litres de bagages tout en pouvant tracter un attelage de 2 000 kg.

Écran total

Dans l’habitacle, Zeekr n’y va pas non plus avec le dos de la cuillère : cuir nappa, éléments en bois dont chaque pièce est « polie manuellement pendant près de vingt heures », commande rotative en cristal sur la console centrale… Les pièces nobles côtoient la technologie.

Le conducteur a droit à un affichage tête haute d’une taille de 47 pouces, en plus d’un combiné d’instrumentation de 13 pouces et deux écrans tactiles OLED de 16 pouces chacun. Zeekr a toutefois eu la bonne idée de conserver quelques commandes physiques sur le volant et la console centrale.

Tous les passagers profiteront d’un système audio Naim, une marque qui officie également pour Bentley. La sonorisation est composée de 32 haut-parleurs, 4 canaux d’amplification et 2 caissons de basses, avec des éléments intégrés dans les appuie-têtes.

Au-dessus de la deuxième rangée de sièges individuels se trouve un écran OLED 3K de 17 pouces, dissimulé dans le ciel de pavillon. Ce dernier se déploie et glisse vers l’avant sur une distance allant jusqu’à 88 cm pour offrir un confort de visionnage optimal. Dans le même temps, les stores se déploient sur les vitres, le rideau du toit ouvrant se referme et l’éclairage d’ambiance baisse d’intensité pour recréer l’atmosphère d’une salle de cinéma. Pour agrémenter votre séance de cinéma, le réfrigérateur dispose de ses propres programmes selon la boisson : eau, vin, champagne…

Quel est le prix du ticket pour une séance ? Zeekr n’a pas encore communiqué les prix, mais ils seront très certainement agressifs.