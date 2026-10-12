Jaecoo est une nouvelle marque du géant chinois Chery, lancée en Europe aux côtés de sa sœur plus haut de gamme Omoda. Deux SUV sont d’ores et déjà proposés, très inspirés par les Range Rover en matière de style, un peu maladroitement tout de même. Leur argument principal : un rapport prix/équipement ultra-compétitif auquel s’ajoute une garantie de 7 ans ou 150 000 km.

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Cela commence par le 5 : un petit SUV de 4,38 m à vocation familiale qui parvient à se positionner face au Dacia Duster, rien que cela. Imaginez, pour 26 990 € minimum, vous disposez d’une mécanique de 224 ch cumulés capable de se contenter d’environ 5,5 l/100 km, voire 4 l/100 km sur route. Tentant, d’autant que la voiture est sérieusement fabriquée. Et pour 2000 € de plus, vous accédez à un toit en verre et à des sièges électriques ventilés. Pour sûr, tout n’est pas rose, et je vous invite d’ailleurs à regarder notre essai longue durée. Et pour ceux qui veulent du 100 % électrique, c’est possible, à partir de 32 490 € : l’autonomie mixte de 400 km ne permettra pas d’envisager de longs voyages, mais beaucoup s’en accommoderont.

Si le format ne vous convient pas, vous pourrez opter pour le modèle 7 à partir de 29 990 € seulement, soit le prix d’une bonne VW Polo à boîte auto, dotée de la même mécanique que le 5 hybride mais bien plus spacieux grâce à son format de Peugeot 3008 : le coffre reste un peu petit avec 500 dm³ mais il pourra convenir aux petits budgets qui savent limiter les bagages. Vous noterez qu’une version rechargeable est proposée avec le même bloc 1.5 turbo mais qui développe 279 ch cumulés et qui permettrait d'effectuer 90 km en tout électrique, le tout pour 35 990 €, soit le prix d’un simple Peugeot 2008 à hybridation 48 V. Une concurrence pour le moins inquiétante vous en conviendrez…