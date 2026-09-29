Il y a deux mois, le constructeur roumain présentait à la presse automobile mondiale son potentiel futur best-seller, le Striker. Ce nouveau véhicule, qui devient le plus grand modèle de la marque avec ses 4,62 mètres de long, 1,82 mètre de large et 1,53 mètre de haut, est assez particulier.

En effet, le véhicule se classe parmi les crossovers puisqu’il n’est ni tout à fait une berline, ni un SUV, ni un break, mais qu’il reprend des caractéristiques de chacune de ces catégories. Ce dernier sera commercialisé sous la barre des 25 000 euros et sera disponible à la commande dès la mi-octobre. En attendant sa sortie officielle, vous pourrez le découvrir au Mondial de l'auto du 12 au 18 octobre, Porte de Versailles, sur le stand A12 du Hall 6.

De l’inédit, mais aussi du classique

La sortie du Striker est l’occasion pour Dacia d’introduire de véritables nouveautés dans ses véhicules, notamment au niveau de la sellerie ou encore de la planche de bord, où une instrumentation numérique de 7 pouces est projetée sur une lame en plastique depuis un écran caché sous la casquette.

Évidemment, on retrouve aussi des équipements réglementaires et d’autres désormais communs dans les voitures, avec toutes les aides à la conduite obligatoires, dont l’aide au freinage d’urgence avec détection des piétons, cyclistes et motos, l’alerte anti-somnolence ou encore l’aide au maintien dans la voie. À cela s’ajoutent le régulateur de vitesse adaptatif, la climatisation manuelle, les quatre vitres électriques ainsi que les radars de stationnement, doublés d’une caméra de recul. Les deux écrans de 7 et 10,1 pouces sont également de série, tout comme les barres de toit.

La Dacia Striker est aussi une voiture pensée pour les grands voyages puisqu’elle dispose d’une capacité de chargement généreuse. En effet, dans les finitions hautes Extreme ou Journey, elle peut disposer d’un hayon électrique qui s’ouvre sur un coffre de 600 litres, banquette en place, avec des tirettes de chaque côté permettant de rabattre les sièges arrière.

Trois motorisations au programme

Bien que la totalité des détails en matière de puissance et de consommation ne soit pas encore connue, trois types de motorisations seront disponibles pour la Dacia Striker.

En entrée de gamme, on aura droit à un trois-cylindres 1.2 micro-hybride 48 volts « Mild hybrid-G » de 140 ch.

Un bloc full hybride associant un quatre-cylindres 1.8 essence de 109 ch à deux moteurs électriques, dont un de 49 ch et un second servant de démarreur-générateur, sera également disponible, pour une puissance cumulée de 155 ch.

Enfin, la Dacia Striker proposera une version 4x4 reprenant un trois-cylindres 1.2 micro-hybride 48 V, auquel s’ajoute un moteur électrique de 31 ch sur l’essieu arrière, pour une puissance cumulée de 150 ch. Capable d’évoluer en 100 % électrique grâce à son moteur arrière, elle proposera cinq modes de conduite, dont un mode off-road.