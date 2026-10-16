Désormais 100 % électrique, la sixième génération de la Classe C délaisse le profil tricorps pour celui de fastback avec une malle arrière plongeante, dans le prolongement de la lunette. Un choix dicté par la mode actuelle mais également par des impératifs aérodynamiques, l’objectif étant, avant tout, de maximiser l’autonomie sur autoroute. Comme le veut la tendance chez Mercedes, la calandre se veut massive et illuminée de 1 000 points, alors que les optiques arborent une signature lumineuse en étoile, tout comme le bandeau de feux arrière d’ailleurs.

Une berline familiale électrique donc, qui repose sur une plateforme exclusivement dédiée à cette énergie, avec une tension de 800 volts qui promet des puissances de recharge élevées, et une combinaison de plusieurs technologies comme une boîte de vitesses à deux démultiplications, une suspension pneumatique et des roues arrière directrices. Que les adeptes des modèles thermiques se rassurent, le modèle actuel est d’ores et déjà reconduit et réactualisé, avec des motorisations essence et diesel légèrement électrifiés et des hybrides rechargeables capables de couvrir plus de 100 kilomètres en électrique.

Des écrans plutôt que du mobilier...

Une berline longue, toutefois : avec 13 cm de plus que l’actuelle, dont 10 cm au niveau de l’empattement, l’auto atteint 4,90 m d’un bout à l’autre, soit le gabarit d’une… Classe E des années 2000. Un étirement qui profite aux passagers de la banquette. Pour ne rien gâter, la chute du pavillon ne limite pas la garde au toit, en grande partie grâce au toit panoramique (opacifiant), livré de série. Le coffre, profond, peut loger 470 litres, mais sa faible hauteur réclame un choix judicieux dans ses bagages, Il est complété par un compartiment de 101 litres sous le capot.

Pour le reste, la nouvelle Classe C s’offre le mobilier du GLC et son « hyperscreen » : une dalle de plus d’un mètre de long (1 500 €), fluide et intuitive mais visuellement encombrante, surtout si elle est accompagnée de l’écran optionnel côté passager. Le niveau de raffinement reste fidèle aux standards maison avec des plastiques tendres et des cuirs surpiqués en haut de gamme.

Au menu, deux versions à deux moteurs et quatre roues motrices : une C300 4Matic de 421 ch et batterie de 85 kWh nets autorisant 682 km d’autonomie, à partir de 62 990 €, et une C400 de 490 ch et batterie de 94 kWh, dès 66 399 €. Outre un 0 à 100 km/h en 4 secondes, cette dernière avance 753 km avant la panne « sèche », et des ravitaillements de 10 à 80 % en 22 minutes grâce à une puissance de charge en courant continu de 320 kW. Joli, même si la BMW i3 avance un rayon d’action encore plus important avec une batterie de 108 kWh.